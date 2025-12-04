Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
Лідери детально обговорили спільний європейський порядок денний
У Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Глава цієї держави вперше відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Востаннє президент Кіпру приїжджав до України десять років тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.
«Ми сприймаємо сьогоднішній візит як знак підтримки України, як знак подальшої нашої готовності працювати разом заради обох наших держав та всієї Європи», – зазначив Володимир Зеленський.
Президент поінформував про ситуацію в Україні, зокрема на фронті, пріоритети й роботу української команди в переговорному процесі з партнерами. Нікос Христодулідіс відзначив стійкість українського народу проти злочинного вторгнення Росії. Він наголосив, що мирна угода має базуватися на принципах ООН та повній повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.
Лідери детально обговорили спільний європейський порядок денний і вироблення Європою нової глобальної ролі для себе, яка має бути справді сильною. Окрема увага під час зустрічі – підтримка членства України у Європейському Союзі. Україна розраховує, що головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першому півріччі наступного року стане історичним з погляду відкриття кластерів для країни та інших необхідних рішень.
Окремо глава держави подякував Кіпру за підтримку резолюції щодо викрадених Росією українських дітей, голосування за яку відбулося вчора на Генеральній Асамблеї ООН. Україна сподівається на подальшу участь Кіпру у розв’язанні гуманітарних питань.
Нагадаємо, до Києва у четвер, 4 грудня, прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Він прибув до Києва поїздом о 08:00, де його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський. Візит політика відбувається на тлі підготовки Кіпру до головування у Раді Євросоюзу.
До слова, президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що його країна допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС.
