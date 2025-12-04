Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру

Лідери детально обговорили спільний європейський порядок денний

У Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Глава цієї держави вперше відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Востаннє президент Кіпру приїжджав до України десять років тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Ми сприймаємо сьогоднішній візит як знак підтримки України, як знак подальшої нашої готовності працювати разом заради обох наших держав та всієї Європи», – зазначив Володимир Зеленський.

фото: Офіс президента

Президент поінформував про ситуацію в Україні, зокрема на фронті, пріоритети й роботу української команди в переговорному процесі з партнерами. Нікос Христодулідіс відзначив стійкість українського народу проти злочинного вторгнення Росії. Він наголосив, що мирна угода має базуватися на принципах ООН та повній повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.

Лідери детально обговорили спільний європейський порядок денний і вироблення Європою нової глобальної ролі для себе, яка має бути справді сильною. Окрема увага під час зустрічі – підтримка членства України у Європейському Союзі. Україна розраховує, що головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першому півріччі наступного року стане історичним з погляду відкриття кластерів для країни та інших необхідних рішень.

фото: Офіс президента

Окремо глава держави подякував Кіпру за підтримку резолюції щодо викрадених Росією українських дітей, голосування за яку відбулося вчора на Генеральній Асамблеї ООН. Україна сподівається на подальшу участь Кіпру у розв’язанні гуманітарних питань.

Нагадаємо, до Києва у четвер, 4 грудня, прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Він прибув до Києва поїздом о 08:00, де його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський. Візит політика відбувається на тлі підготовки Кіпру до головування у Раді Євросоюзу.

До слова, президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що його країна допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС.