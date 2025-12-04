Головна Країна Політика
search button user button menu button

Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
Володимир Зеленський провів переговори з Нікосом Христодулідісом
фото: Офіс президента

Лідери детально обговорили спільний європейський порядок денний

У Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Глава цієї держави вперше відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Востаннє президент Кіпру приїжджав до України десять років тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Ми сприймаємо сьогоднішній візит як знак підтримки України, як знак подальшої нашої готовності працювати разом заради обох наших держав та всієї Європи», – зазначив Володимир Зеленський.

Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру фото 1
фото: Офіс президента

Президент поінформував про ситуацію в Україні, зокрема на фронті, пріоритети й роботу української команди в переговорному процесі з партнерами. Нікос Христодулідіс відзначив стійкість українського народу проти злочинного вторгнення Росії. Він наголосив, що мирна угода має базуватися на принципах ООН та повній повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.

Лідери детально обговорили спільний європейський порядок денний і вироблення Європою нової глобальної ролі для себе, яка має бути справді сильною. Окрема увага під час зустрічі – підтримка членства України у Європейському Союзі. Україна розраховує, що головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першому півріччі наступного року стане історичним з погляду відкриття кластерів для країни та інших необхідних рішень.

Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру фото 2
фото: Офіс президента

Окремо глава держави подякував Кіпру за підтримку резолюції щодо викрадених Росією українських дітей, голосування за яку відбулося вчора на Генеральній Асамблеї ООН. Україна сподівається на подальшу участь Кіпру у розв’язанні гуманітарних питань.

Нагадаємо, до Києва у четвер, 4 грудня, прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Він прибув до Києва поїздом о 08:00, де його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський. Візит політика відбувається на тлі підготовки Кіпру до головування у Раді Євросоюзу.

До слова, президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що його країна допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС.

Читайте також:

Теги: Кіпр Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Романс Володимира Зеленського з Андрієм Єрмаком затягнувся надовго
Леонід Кучма може про це Володимиру Зеленському розповісти у деталях
30 листопада, 14:30
Що насправді стоїть за цим 28-пунктним планом?
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
21 листопада, 19:03
Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме кошти Україні через корупційний скандал
Орбан звинуватив Україну у «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі»
13 листопада, 14:40
Глава держави вручив нагороду бойовому комбригу Повітряних сил Олександру Довгачу
Зеленський відзначив воїнів званням Героя України
14 листопада, 19:41
Вашингтон наполягає на швидкому підписанні мирного плану
США висунули погрозу Україні щодо мирного плану – Reuters
21 листопада, 16:08
Українська делегація під час перемовин з американською стороною в Женеві
Звільнення Єрмака. Президент повідомив, хто братиме участь у мирних переговорах
28 листопада, 17:40
Нікос Христодулідіс прибув до Києва поїздом вранці
Президент Кіпру прибув до Києва
Сьогодні, 12:43
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Кір Стармер і Фрідріх Мерц узгодили наступні кроки
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
21 листопада, 15:07
Президент: Українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни
Зеленський обговорив з Рютте мирний план США для України
21 листопада, 19:16

Політика

Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
День ракетних військ і артилерії. Зеленський відзначив військових нагородами
День ракетних військ і артилерії. Зеленський відзначив військових нагородами
Рада створила декілька слідчих комісій: чим займатимуться
Рада створила декілька слідчих комісій: чим займатимуться
«Прогресу не так багато». Стефанішина зробила заяву про мирні переговори
«Прогресу не так багато». Стефанішина зробила заяву про мирні переговори
Зеленський анонсував нові переговори
Зеленський анонсував нові переговори
Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель стануть однією компанією
Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель стануть однією компанією

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua