Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Не повинен ходити у рваних штанах»: Бурміч пояснив, чому нардепи повинні отримувати 200 тис. грн

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
google social img telegram social img facebook social img
«Не повинен ходити у рваних штанах»: Бурміч пояснив, чому нардепи повинні отримувати 200 тис. грн
фото: скріншот відео

У державному бюджеті на 2026 рік закладено збільшення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень, після чого вони отримуватимуть приблизно 200 тис. грн на місяць

Народний депутат, ексчлен забороненої політичної сили ОПЗЖ, Анатолій Бурміч прокоментував підвищення Верховною Радою виплат нардепам на 120 тис. грн. За його словами, депутат «повинен бути незалежним», і для цього він «не має ходити у рваних штанах» і має «їздити на нормальній машині, а не «Запорожці». Про це нардеп розповів під час етеру «Новини Live».

«Депутата хочуть зробити винуватим, бідним, попрошайкою: таким легко дуже керувати. Депутат повинен бути незалежним, а для того, щоб він був незалежним, він не повинен ходити у рваних штанах і бігати попрошайкою», – зазначив політик.

Бурміч пояснив, що зарплату нардепам підняли загалом на 3 тис. Сам він отримує 50 тис. зарплати. «Зарплату нам підняли на 3 тисячі: оклад був 30 тис., зробили 33 тис. З усіма надбавками у мене 50 тис. зарплата, все інше – то утримання», – розповів посадовець.

Нардепи, як пояснив Бурміч, з коштів на утримання оплачують зарплату помічникам, а також супутні витрати, такі як поїздки тощо. «Водія я утримую, в мене помічник один отримує 50 тис., а другий 42 тис. грн. Ми утримуємо канцелярію, поїздки, готелі – ніхто ж це не оплачує, це все оплачується із грошей, які були на утриманні», – заявив депутат.

Водночас Бурміч наголосив, що депутати Верховної Ради не повинні жити на «спонсорські кошти», бо тоді вони перетворюються на лобістів. «Депутати, я вважаю, повинні бути незалежними, як у всіх європейських країнах. Він живе і може показати, що у нього достатньо заробітної плати утримувати водія, не на «Запорожці»  їздити, а на нормальній машині, тому що це обличчя. Він зустрічається з міжнародними організаціями, представниками, колегами», – зазначив він.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Товариство «Відсіч» (@vid.sich)

Верховна Рада України схвалила рішення про збільшення щомісячного фінансування для народних депутатів на 120 тис. грн. За його ухвалу проголосували 257 нардепів.

Відтепер кожному народному обранцю щомісяця виплачуватимуть по 200 тис. грн на «роботу з виборцями», утримання приймальні та інші «критично важливі» потреби, що складає понад 80 млн на місяць. Ці кошти не є особистою зарплатою депутата, а належать до службової діяльності. Зарплата (грошове забезпечення) парламентаріїв є окремою статтею. 

Раніше нардепка Мар’яна Безугла заявила, що підтримала підвищення офіційних виплат народним депутатам. За її словами, збільшення прозорого та легального грошового забезпечення є кроком до зменшення корупційних ризиків і формування цивілізованої системи оплати праці для державних діячів.

Читайте також:

Теги: зарплата гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Не повинен ходити у рваних штанах»: нардеп Бурміч пояснив збільшення виплат до 200 тис. грн
«Не повинен ходити у рваних штанах»: нардеп Бурміч пояснив збільшення виплат до 200 тис. грн
Україна посилює співпрацю з Ізраїлем у сфері торгівлі зерном та агротехнологій
Україна посилює співпрацю з Ізраїлем у сфері торгівлі зерном та агротехнологій
Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду очільника Офісу президента
Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду очільника Офісу президента
Президент назвав завдання української делегації на переговорах у США
Президент назвав завдання української делегації на переговорах у США
Звільнений з Офісу президента Єрмак досі обіймає щонайменше дев’ять посад
Звільнений з Офісу президента Єрмак досі обіймає щонайменше дев’ять посад
Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua