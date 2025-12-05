«Не повинен ходити у рваних штанах»: Бурміч пояснив, чому нардепи повинні отримувати 200 тис. грн

У державному бюджеті на 2026 рік закладено збільшення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень, після чого вони отримуватимуть приблизно 200 тис. грн на місяць

Народний депутат, ексчлен забороненої політичної сили ОПЗЖ, Анатолій Бурміч прокоментував підвищення Верховною Радою виплат нардепам на 120 тис. грн. За його словами, депутат «повинен бути незалежним», і для цього він «не має ходити у рваних штанах» і має «їздити на нормальній машині, а не «Запорожці». Про це нардеп розповів під час етеру «Новини Live».

«Депутата хочуть зробити винуватим, бідним, попрошайкою: таким легко дуже керувати. Депутат повинен бути незалежним, а для того, щоб він був незалежним, він не повинен ходити у рваних штанах і бігати попрошайкою», – зазначив політик.

Бурміч пояснив, що зарплату нардепам підняли загалом на 3 тис. Сам він отримує 50 тис. зарплати. «Зарплату нам підняли на 3 тисячі: оклад був 30 тис., зробили 33 тис. З усіма надбавками у мене 50 тис. зарплата, все інше – то утримання», – розповів посадовець.

Нардепи, як пояснив Бурміч, з коштів на утримання оплачують зарплату помічникам, а також супутні витрати, такі як поїздки тощо. «Водія я утримую, в мене помічник один отримує 50 тис., а другий 42 тис. грн. Ми утримуємо канцелярію, поїздки, готелі – ніхто ж це не оплачує, це все оплачується із грошей, які були на утриманні», – заявив депутат.

Водночас Бурміч наголосив, що депутати Верховної Ради не повинні жити на «спонсорські кошти», бо тоді вони перетворюються на лобістів. «Депутати, я вважаю, повинні бути незалежними, як у всіх європейських країнах. Він живе і може показати, що у нього достатньо заробітної плати утримувати водія, не на «Запорожці» їздити, а на нормальній машині, тому що це обличчя. Він зустрічається з міжнародними організаціями, представниками, колегами», – зазначив він.

Верховна Рада України схвалила рішення про збільшення щомісячного фінансування для народних депутатів на 120 тис. грн. За його ухвалу проголосували 257 нардепів.

Відтепер кожному народному обранцю щомісяця виплачуватимуть по 200 тис. грн на «роботу з виборцями», утримання приймальні та інші «критично важливі» потреби, що складає понад 80 млн на місяць. Ці кошти не є особистою зарплатою депутата, а належать до службової діяльності. Зарплата (грошове забезпечення) парламентаріїв є окремою статтею.

Раніше нардепка Мар’яна Безугла заявила, що підтримала підвищення офіційних виплат народним депутатам. За її словами, збільшення прозорого та легального грошового забезпечення є кроком до зменшення корупційних ризиків і формування цивілізованої системи оплати праці для державних діячів.