Авіакатастрофа МАУ в Ірані. СБУ отримала доступ до телефонних дзвінків загиблих пілотів за останні п’ять років



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Вшанування загиблого екіпажу лайнера «Тегеран-Київ» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» 8 січня 2020 року.

Правоохоронці розслідують авіакатастрофу за статтями «Умисне вбивство», «Умисне знищення майна» і «Порушення правил безпеки руху»

Шевченківський районний суд Києва надав слідчим Служби безпеки України тимчасовий доступ до абонентських номерів, якими користувалися пілоти літаку Boeing 737 рейсу PS 0752 «Тегеран-Київ» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», збитого 8 січня 2020 року неподалік від аеропорту Імама Хомейні у Тегерані.

Про це повідомляє «Главком».

Слідство зацікавили номери двох загиблих пілотів, бортпровідника та одного з пасажирів, котрі були громадянами України.

На думку СБУ, незадовго до смерті на борту літака, але не раніше 15 січня 2015 року, вказані особи, використовуючи належні їм номери мобільних телефонів, могли спілкуватись із особами, які потенційно причетні до вчинення злочинів, що розслідуються, чи яким можуть бути відомі факти та обставини, що досліджуються в рамках провадження.

Таким чином, суд дав доступ СБУ за період з 15 січня 2015 року до 8 січня 2020 року на зняття інформації від мобільного оператора щодо кожного вхідного та вихідного дзвінка; вхідних, вихідних SMS-повідомлень; номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення.

Доступ до цих даних відбувся у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 115 («Умисне вбивство»), ч. 2 ст. 194 («Умисне знищення майна»), ч. 3 ст. 276 КК України («Порушення правил безпеки руху»), яке розслідує Головного слідче управління СБУ.

Раніше стало відомо, що президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Пролетівши повз житловий район, літак торкнувся землі у громадському парку. Він розривався на частини, коли рухався через футбольне поле, сільгоспугіддя і сади

Напередодні, 19 січня, іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати «чорні скриньки» Києву.

Натомість 20 січня Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок

Нагадаємо, літак із тілами 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, 19 січня прилетів в аеропорт «Бориспіль», де відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.