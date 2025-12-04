Звільнений з Офісу президента Єрмак досі обіймає щонайменше дев’ять посад

Колишній голова Офісу президента продовжує входити до низки консультативно-дорадчих органів при президентові

Попри відставку Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента, він і надалі залишається членом низки державних структур, зокрема тих, що відповідають за національну безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zn.ua.

Прізвище Єрмака досі зазначене у складі РНБО на офіційному ресурсі, що підтвердив і спікер парламенту Руслан Стефанчук. Спроба депутатів викликати Єрмака з цього приводу провалилась: відповідну ініціативу підтримали лише 74 народні обранці.

Також Єрмак входить до ставки верховного головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський ввів його до складу 24 лютого 2022 року.

Колишній голова Офісу президента продовжує входити до низки консультативно-дорадчих органів при президентові. Це, зокрема:

Національна інвестиційна рада – член;

Рада з питань підтримки підприємництва – голова;

Нацрада з питань антикорупційної політики – заступник голови.

Зокрема, Андрій Єрмак продовжує входити до низки груп та штабів. У цьому списку:

координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань – голова;

міжнародна експертна група «Єрмака-Макфола» (опікується питанням санкцій проти РФ) – співголова;

міжнародна консультативна група «Єрмака-Расмуссена» (опікується розробкою гарантій безпеки України) – співголова.

Окрім цього, Єрмак очолює Комісію державних нагород та геральдики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Як повідомлялося, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила різкі заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зробила вона це вже після звільнення останнього. Зокрема, Мендель звинуватила Єрмака у впливі на президента та інших посадовців.