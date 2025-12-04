Головна Країна Політика
search button user button menu button

Звільнений з Офісу президента Єрмак досі обіймає щонайменше дев’ять посад

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Звільнений з Офісу президента Єрмак досі обіймає щонайменше дев’ять посад
Єрмак входить до ставки верховного головнокомандувача
фото: Офіс президента

Колишній голова Офісу президента продовжує входити до низки консультативно-дорадчих органів при президентові

Попри відставку Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента, він і надалі залишається членом низки державних структур, зокрема тих, що відповідають за національну безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zn.ua.

Прізвище Єрмака досі зазначене у складі РНБО на офіційному ресурсі, що підтвердив і спікер парламенту Руслан Стефанчук. Спроба депутатів викликати Єрмака з цього приводу провалилась: відповідну ініціативу підтримали лише 74 народні обранці.

Також Єрмак входить до ставки верховного головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський ввів його до складу 24 лютого 2022 року.

Колишній голова Офісу президента продовжує входити до низки консультативно-дорадчих органів при президентові. Це, зокрема:

  • Національна інвестиційна рада – член;
  • Рада з питань підтримки підприємництва – голова;
  • Нацрада з питань антикорупційної політики – заступник голови.

Зокрема, Андрій Єрмак продовжує входити до низки груп та штабів. У цьому списку:

  • координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань – голова;
  • міжнародна експертна група «Єрмака-Макфола» (опікується питанням санкцій проти РФ) – співголова;
  • міжнародна консультативна група «Єрмака-Расмуссена» (опікується розробкою гарантій безпеки України) – співголова.

Окрім цього, Єрмак очолює Комісію державних нагород та геральдики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Як повідомлялося, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила різкі заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зробила вона це вже після звільнення останнього. Зокрема, Мендель звинуватила Єрмака у впливі на президента та інших посадовців.

Читайте також:

Теги: РНБО Андрій Єрмак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнесмени Міндіч та Цукерман спровокували інформаційний вибух, ставши ключовими фігурантами операції «Мідас»
Міндіч і Цукерман. Санкції і маленька шпарина Скандал тижня
14 листопада, 16:35
Глава держави наголосив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах
Зеленський анонсував санкції РНБО проти двох фігурантів плівок НАБУ
12 листопада, 15:48
Литвиненко має ступінь доктора політичних наук
Колишній секретар РНБО став послом у Сербії
27 листопада, 21:46
Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що антикорупційна політика України має бути прозорою
Польща вимагає пояснень від України після обшуків у Єрмака
28 листопада, 21:36
Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада
Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада
28 листопада, 21:05
Руслан Стефанчук заявив, що Україна може перемогти РФ «тільки в єдності»
Спікер Верховної Ради прокоментував звільнення Єрмака
28 листопада, 18:58
Мендель стверджує, що усі рішення президента нібито виконувалися тільки через Єрмака
Ексречниця Зеленського зробила гучні заяви про Єрмака
Вчора, 09:24
Міндічгейт спровокував блокування трибуни парламенту опозицією
Новий уряд, або Ким пожертвує Зеленський? Перші наслідки «Міндічгейту» Тема №1
19 листопада, 16:30
Умєров відвідав США з робочою поїздкою
Умєров повернувся в Україну
20 листопада, 16:15

Політика

Звільнений з Офісу президента Єрмак досі обіймає щонайменше дев’ять посад
Звільнений з Офісу президента Єрмак досі обіймає щонайменше дев’ять посад
Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
День ракетних військ і артилерії. Зеленський відзначив військових нагородами
День ракетних військ і артилерії. Зеленський відзначив військових нагородами
Рада створила декілька слідчих комісій: чим займатимуться
Рада створила декілька слідчих комісій: чим займатимуться
«Прогресу не так багато». Стефанішина зробила заяву про мирні переговори
«Прогресу не так багато». Стефанішина зробила заяву про мирні переговори
Зеленський анонсував нові переговори
Зеленський анонсував нові переговори

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua