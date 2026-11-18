Голова Тимчасової слідчої комісії Олексій Гончаренко оголосив про виклик на наступне засідання комісії ексочільника СБУ Василя Малюка, ексгенпрокурора Руслана Кравченка, директора НАБУ Семена Кривоноса, керівника САП Олександра Клименка та детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова. Про це він заявив після засідання комісії, передає кореспондент «Главкома».

Засідання заплановане на 23 листопада о 12:00.

Рішення нардеп оголосив після виступу генерал-майора СБУ Сергія Дуки, фігуранта справи «Карфаген». Під час засідання він заявив, що восени 2025 року Василь Малюк нібито дав усну вказівку призупинити розслідування щодо працівників НАБУ одразу після повернення з Офісу президента.

Також Дука неодноразово стверджував, що антикорупційні органи нібито перетворилися на інструмент політичного тиску.

До слова, на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Сергій Дука підтвердив, що під час обшуку Національного антикорупційного бюро знищив два власні смартфони. За його словами, він зробив це, оскільки не розумів, що відбувається, і не вважав, що правоохоронці прийшли проводити обшук.

Як відомо, 13 листопада генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із Лук'янівського СІЗО після внесення застави у розмірі 65 млн грн. Біля слідчого ізолятора його зустріла група людей у камуфляжі та балаклавах, які привітали генерала оплесками. На запитання журналістів, хто саме прийшов його зустрічати, Дука відповів: «Колектив».