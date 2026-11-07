Зеленський прокоментував причетність співробітників СБУ до справи «Карфаген»

Володимир Зеленський назвав «ганебним і не припустимим» причетність працівників СБУ до злочинної організації

Президент повідомив про повернення декларування для всіх працівників СБУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо СБУ – викриття співробітників спецслужби на участі у злочинній організації, яку НАБУ викрило у межах спецоперації «Карфаген». Про це повідомляє «Главком».

Володимир Зеленський назвав «ганебним і не припустимим» причетність працівників СБУ до злочинної організації. Президент наголосив на важливості справедливого покарання, а також анонсував нові кадрові рішення у спецслужбі.

🇺🇦💪Зеленський подякував українським військовим за наступальні дії, відбиття російських штурмів та ураження об’єктів ВПК РФ У вечірньому зверненні президент відзначив роботу підрозділів ДШВ, морської піхоти, Сил безпілотних систем, ВМС та Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Зокрема, він подякував розрахунку комплексу «Нептун» за ураження російських воєнних виробництв на Ростовщині та в Орлі. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2026

«Найбільше уражень російських окупантів забезпечує саме «Альфа». І насправді дуже хотілося б тільки таких результатів і від усіх інших складових Служби безпеки. На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення», – сказав Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, а також інших державних органів, зокрема правоохоронних. Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно ухвалити цей закон.

Нагадаємо, 4 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання забезпечували прикриття незаконного бізнесу, зокрема шахрайських колцентрів, від правоохоронців. До організації, за даними слідства, входили щонайменше 12 осіб.

Серед фігурантів – заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор Сергій Дука.

Під час обшуків Дука погрожував правоохоронцям пістолетом і нищив техніку, а бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» намагалися його евакуювати. Слідчі дії проводили на підставі ухвали суду.

Вищий антикорупційний суд відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. За версією слідства, Дука допомагав організатору злочинного угруповання на прізвисько Кримінал вирішувати питання у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Йдеться про можливе використання службових зв'язків для прикриття діяльності учасників організації.