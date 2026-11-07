Зеленський прокоментував причетність співробітників СБУ до справи «Карфаген»
Президент повідомив про повернення декларування для всіх працівників СБУ
Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо СБУ – викриття співробітників спецслужби на участі у злочинній організації, яку НАБУ викрило у межах спецоперації «Карфаген». Про це повідомляє «Главком».
Володимир Зеленський назвав «ганебним і не припустимим» причетність працівників СБУ до злочинної організації. Президент наголосив на важливості справедливого покарання, а також анонсував нові кадрові рішення у спецслужбі.
«Найбільше уражень російських окупантів забезпечує саме «Альфа». І насправді дуже хотілося б тільки таких результатів і від усіх інших складових Служби безпеки. На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення», – сказав Володимир Зеленський.
Також президент повідомив, що затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, а також інших державних органів, зокрема правоохоронних. Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно ухвалити цей закон.
Нагадаємо, 4 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання забезпечували прикриття незаконного бізнесу, зокрема шахрайських колцентрів, від правоохоронців. До організації, за даними слідства, входили щонайменше 12 осіб.
Серед фігурантів – заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор Сергій Дука.
Під час обшуків Дука погрожував правоохоронцям пістолетом і нищив техніку, а бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» намагалися його евакуювати. Слідчі дії проводили на підставі ухвали суду.
Вищий антикорупційний суд відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. За версією слідства, Дука допомагав організатору злочинного угруповання на прізвисько Кримінал вирішувати питання у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Йдеться про можливе використання службових зв'язків для прикриття діяльності учасників організації.
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