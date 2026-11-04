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СБУ затримала трьох організаторів заворушень у Петропавлівській Борщагівці (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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СБУ затримала трьох організаторів заворушень у Петропавлівській Борщагівці (фото)
Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: СБУ

Серед підозрюваних – жінка, яка видавала себе за медика та за гроші мала вивезти військовослужбовця Нацгвардії

Служба безпеки України затримала трьох осіб, яких підозрюють в організації заворушень біля пункту тимчасової дислокації Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, їм оголошено підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За матеріалами слідства, однією з організаторок була місцева жителька, яка погодилася за гроші вивезти військовослужбовця Нацгвардії за межі пункту дислокації підрозділу. Замовлення вона отримала 30 жовтня від іншої мешканки столичного регіону.

Жінка мала інсценувати надання військовому невідкладної медичної допомоги. Для цього вона видавала себе за медика та залучила знайомого, який за винагороду погодився зіграти роль фельдшера. Вони використали приватний автомобіль, який не належить жодному медичному закладу.

За даними СБУ, чоловік напередодні сутичок проводив розвідку поблизу місця розташування підрозділу Нацгвардії. А 2 листопада він поширював у соцмережах маніпулятивну інформацію, щоб викликати суспільний резонанс і спровокувати заворушення.

Під час огляду телефона однієї з фігуранток правоохоронці виявили листування з іншими особами, у якому обговорювали сценарії несанкціонованих акцій проти українських військових.

Також правоохоронці затримали активну учасницю сутичок, яка закликала блокувати та пошкоджувати автобус Національної гвардії.

Трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань в особливий період, а також за ч. 2 ст. 114-2 – несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення українських військових формувань в умовах воєнного стану.

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Кадри операції СБУ
фото: СБУ

Слідчі скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває. СБУ також планує повідомити про підозру активній учасниці заворушень та встановити інших причетних до провокацій. За інкримінованими статтями фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

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Теги: СБУ кримінал протест Київщина

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