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НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
Дука звернувся до слідчих і Пишного із вимогою підтвердити або спростувати його слова
фото: glavcom.ua

Фігурант розслідування стверджує, що Андрія Пишного напередодні судового засідання нібито викликали до НАБУ

Під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу генерал СБУ Сергій Дука заявив, що НАБУ викликало вчора голову Національного банку України Андрія Пишного, щоб організувати блокування банками внесення застави за нього. Про це Дука повідомив під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу, інформує «Главком».

«Вчора НАБУ викликало Пишного, щоб він не пропускав заставу за мене. Запитайте Пишного, чи був він учора в НАБУ. І ви побачите, що буде далі із заставою, яку мені визначать, – банки не будуть її пропускати», – заявив генерал.

Таким чином, Дука припустив, що навіть у разі визначення судом застави її фактичне внесення може бути заблоковане банківськими установами.

Дука звернувся до слідчих із проханням підтвердити або спростувати його слова про нібито візит голови Нацбанку до НАБУ. Водночас він не навів доказів того, що така зустріч відбулася або що Пишний отримував вказівки блокувати сплату застави.

Зазначимо, що заява генерала наразі є його особистим твердженням. Вона сама по собі не свідчить про причетність голови Нацбанку розслідування у межах справи «Карфаген».

Варто нагадати, що питання банківського контролю за коштами, які вносяться як застави у справах ВАКС, загострилося після низки резонансних кримінальних проваджень. Зокрема, у серпні НАБУ та САП повідомили про операцію «Форест Гамп». За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн, які згодом були використані для внесення застави за колишнього міністра Германа Галущенка. У справі також досліджуються операції, проведені через банківську систему.

Безпосередньо нинішній заяві Нацбанку передувало рішення Вищого антикорупційного суду щодо застави за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Її захист заявив, що банки та платіжні сервіси відмовляються проводити платежі для внесення визначеної судом застави.

ВАКС задовольнив скаргу захисту та зобов'язав Національний банк перевірити відмови банків. Суд також зажадав надати інформацію про листи та рекомендації НБУ фінустановам щодо операцій із призначенням платежу «застава». Після цього регулятор публічно наголосив, що не давав банкам вказівок автоматично відмовляти у проведенні таких операцій.

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Теги: корупція корупція в Україні СБУ Нацбанк Андрій Пишний НАБУ операція «Карфаген»

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