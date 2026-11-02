Детонація боєприпасів у селі Мила. Ковальський заявив про можливі нові підозри після експертиз

Ковальський підкреслив, що є велика кількість слідчих дій, які треба провести

У селі Мила на Київщині 28 серпня російський шахед влучив у секретний склад боєприпасів, після чого почалася детонація

Розслідування детонації у селі Мила на Київщині триває, після експертиз можливі нові рішення щодо винних у трагедії. Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський під час закритої зустрічі з медіа, на якій був присутній «Главком».

«Є кримінальне провадження. Це провадження – на контролі у всіх. В СБУ, ДБР, Офісі Генпрокурора», – сказав в.о. генпрокурора.

Один із найбільш зруйнованих кварталів Мили – саме тут розміщувався склад боєприпасів фото: Кароліна Терещенко, glavcom.ua

Ковальський підкреслив, що є велика кількість слідчих дій, які треба провести. «2 місяці – це не термін для такого провадження. Там сотні експертиз тільки треба провести, скільки збитків, потерпілих, встановити, хто відповідальний, хто зберігав. Це дуже складний кейс», – зауважив він.

«Деякі речі, ми маємо розуміти, що причиною цього є Росія. Дуже не хочу, щоб ми перекладали всю відповідальність на тих людей, які в дійсності намагаються нашу державу втримати і захистити. Там, де службова недбалість, там є підозри. І велика вірогідність того, що після проведення всіх експертиз, там будуть ще процесуальні рішення», – підсумував Ковальський.

Нагадаємо, у селі Мила на Київщині 28 серпня російський шахед влучив у секретний склад боєприпасів, після чого почалася детонація. Вибухи тривали не один день, уламки боєприпасів розлетілися по навколишній території та житлових кварталах.

За даними поліції Київської області, загинули 38 людей. Переважно мешканці пансіонату для літніх «Добрий дім», якому судилося межувати з таємним складом боєприпасів.

До слова, «Главком» побував у селі Мила після масштабної детонації. Місцеві жителі розповідали, що вибухи тривали тривалий час, а уламки боєприпасів розліталися по території населеного пункту та потрапляли на подвір'я будинків.