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Суд ухвалив рішення по другому фігуранту «Карфаген» на прізвисько Боксер

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Суд ухвалив рішення по другому фігуранту «Карфаген» на прізвисько Боксер
Прокурор просив відправити Рибалка під варту без права на заставу
фото: Суспільне

Віталій Рибалко перебуватиме під вартою до початку січня 2027 року, сторона обвинувачення наполягала на арешті без права на заставу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Віталію Рибалку – фігуранту плівок Національного антикорупційного бюро з псевдонімом Боксер. Суд постановив тримати його під вартою протягом 60 діб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення суду.

Прокурор просив відправити Рибалка під варту без права на заставу. Водночас сторона захисту заперечувала проти клопотання. Адвокати заявляли, що докази обвинувачення неточні та не дають змоги достовірно впізнати Рибалка на відеозаписах.

Рибалко став другим фігурантом справи «Карфаген», якому ВАКС обрав запобіжний захід 5 листопада. Раніше суд відправив під варту першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова, відомого на записах НАБУ як «Прайс». Йому визначили заставу в розмірі 15 млн грн.

Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про масштабну операцію НАБУ і САП «Карфаген». За даними слідства, злочинна організація забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів за хабарі високопосадовцям правоохоронних органів. Серед можливих учасників схеми називали працівників СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Крім того, Національна поліція відсторонила від роботи частину співробітників після проведення обшуків НАБУ. У відомстві закликали утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування та ухвалення відповідних рішень.

Раніше «Главком» розкрив подробиці операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання систематично отримували гроші від шахрайських колцентрів за невтручання в їхню діяльність, а понад 10 млн грн легалізували через рахунки близьких осіб.

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Теги: суд операція «Карфаген» корупція

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