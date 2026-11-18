Також Дука пояснив, що обшук розпочався близько 5:20 ранку, коли він не очікував

Колишній співробітник Служби безпеки України Сергій Дука підтвердив, що під час обшуку Національного антикорупційного бюро знищив два власні смартфони. За його словами, він зробив це, оскільки не розумів, що відбувається, і не вважав, що правоохоронці прийшли проводити обшук. Про це Дука сказав на засіданні, де присутній кореспондент «Главкома».

На запитання, чи знищував він жорсткі диски та телефони, Дука відповів, що жорсткі диски не чіпав, але телефон знищив одразу. Згодом уточнив, що розбив два власні смартфони сокирою.

Дука зауважив, що в медіа його дії називають знищенням доказів, тоді як скоріше йшлося про захист агентури та оперативних матеріалів.

Також Дука пояснив, що обшук розпочався близько 5:20 ранку. За його словами, він не очікував на такі слідчі дії, оскільки вважав, що обшуки мають починатися о шостій годині.

«Я не розумів, що відбувається. П'ята двадцять. Я розумію, що це не може бути, що це не мають бути обшуки. Ну, тому що вони починаються з шести ранку. Починається якесь спрацювання, починаються якісь крики», – розповів він.

Нагадаємо, Сергій Дука фігурує в матеріалах справи «Карфаген». Оприлюднені записи розмов, пов'язані з цим провадженням, стали предметом суспільного резонансу.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, її учасники організували діяльність десятків шахрайських колцентрів, а також займалися іншими незаконними видами бізнесу. Правоохоронці перевіряють можливу причетність до прикриття угруповання представників силових структур.

У межах розслідування керівництво СБУ звільнило двох високопосадовців, які фігурують у матеріалах справи. Антикорупційні органи продовжують встановлювати роль кожного з можливих учасників злочинної схеми.

Раніше Дука розповів власну версію конфлікту з детективами НАБУ під час обшуків. За його словами, правоохоронці намагалися потрапити на територію будинку через паркан, через що спрацювала сигналізація. Натомість у НАБУ стверджували, що генерал погрожував детективам зброєю та перешкоджав проведенню слідчих дій.

Також «Главком» повідомляв, як ВАКС обґрунтував розмір застави для генерала Дуки. Прокурор САП вимагав 100 млн грн, однак суд визначив 65 млн грн. У своїй ухвалі суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо участі посадовця у злочинній організації з використанням службового становища.

Нагадаємо, 13 листопада генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із Лук'янівського СІЗО після внесення застави у розмірі 65 млн грн. Біля слідчого ізолятора його зустріла група людей у камуфляжі та балаклавах, які привітали генерала оплесками. На запитання журналістів, хто саме прийшов його зустрічати, Дука відповів: «Колектив».