Операція «Карфаген». Суд ухвалив рішення щодо експосадовця Офісу генпрокурора

За даними слідства, колишній посадовець Офісу генпрокурора відігравав одну з ключових ролей у корупційній схемі

Івана Тимошенка відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 8 млн грн

Колишньому начальнику департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора Івану Тимошенку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Суд визначив альтернативу – заставу в розмірі 8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти Тимошенка під варту з можливістю внесення застави у 100 млн грн. Однак суд визначив суму застави у десять разів меншу.

Варто зазначити, що Іван Тимошенко є фігурантом операції «Карфаген», у межах якої Національне антикорупційне бюро України та САП викривають імовірну схему отримання хабарів за невтручання в роботу шахрайських колцентрів.

За даними НАБУ та САП, колишній посадовець Офісу генпрокурора відігравав одну з ключових ролей у цій схемі. Йому повідомили про підозру в межах розслідування.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

Згодом президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.