Вчені спрогнозували терміни закінчення пандемії в світі



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Вчені прогнозують, що в США коронавірус переможуть до кінця вересня

Світ зможе позбутися коронавірусу до грудня цього року

Вчені спрогнозували дату закінчення пандемії коронавірусу в світі.

Про це повідомляє New York Post з посиланням на дослідників із Сінгапурського університету технології та дизайну.

На їхню думку, світ зможе позбутися захворювання до грудня цього року. При цьому в США хворобу переможуть до кінця вересня.

Експерти використовували математичну модель поширення інфекції.

Фахівці попереджають, що їх прогнози можуть бути неточними, тому не слід приймати поспішних рішень про пом'якшення карантинних заходів у всьому світі.

«Надмірний оптимізм, заснований на прогнозах, небезпечний тим, що може послабити нашу дисципліну і самоконтроль, що призведе до різкого зростання числа заражених», - заявили дослідники.

До слова, італійські вчені повідомили про перший випадок захворювання щитовидної залози внаслідок захворювання вірусом SARS-CoV-2.

Нагадаємо, вчені заявили, що коронавірус може передаватися через сльози. Коронавірус може передаватися через слізну рідину. До такого висновку після серії досліджень дійшли фахівці медичної школи Університету Джонса Хопкінса.

Національний дослідницький центр (NRC) Канади повідомив про початок співпраці з китайською CanSino Biologics Inc, однією з небагатьох компаній у світі, де вакцина від коронавірусу вже проходить клінічні випробування.

Як повідомлялося, вчені знайшли засіб для повного блокування коронавірусу.

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