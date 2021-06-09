Відплата за Стуса. Медведчук заплатить видавництву майже 300 тис. грн

Поява книги «Справа Василя Стуса» змусила кума Путіна Віктора Медвечука судитися з її автором та видавництвом

Поява книги «Справа Василя Стуса» змусила кума Путіна Віктора Медвечука судитися з її автором та видавництвом

Апеляційний суд виніс додаткове рішення у справі за позовом кума Путіна до історика Вахтанга Кіпіані, який видав книгу «Справа Василя Стуса»

Київський апеляційний суд 1 червня виніс додаткову постанову у справі за позовом кума Путіна і нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до історика Вахтанга Кіпіані, який видав книгу «Справа Василя Стуса» Про це повідомляє «Главком».

Так, 15 квітня на адресу Київського апеляційного суду надійшла заява ТОВ «Видавництво «Віват» про ухвалення додаткового рішення. Зокрема, заявник просив стягнути з Віктора Медведчука на його користь судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 271,77 тис. грн. та витрати, пов`язані з явкою представників до суду у розмірі 56,8 тис. грн., а також витрати зі сплати судового збору за подачу апеляційної скарги.

19 травня Медведчук скерував до суду заяву, в якій просив відмовити видавництву.

Водночас апеляційна інстанція дійшла висновків про часткове задоволення заяви ТОВ «Видавництво «Віват», оскільки «витрати на професійну правничу допомогу та витрати, пов`язані з явкою представників товариства до районного суду є співрозмірними зі складністю цієї справи».

Отже, Віктор Медведчук повинен сплатити видавництву 295,7 тис. грн витрат на правничу допомогу і 2,3 тис. грн судового збору за подання апеляційної скарги.

Додаткова постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Київський апеляційний суд додатковою постановою стягнув з нардепа Віктора Медведчука 139,5 тис. гривень, витрачених видавництвом «Віват» на правову допомогу в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» і кума російського президента Віктора Медведчука до історика Вахтанга Кіпіані, який видав книгу «Справа Василя Стуса».

Книга Вахтанга Кіпіані під назвою «Справа Василя Стуса» була визнана однією з найбільш розповсюджуваних книг в Україні у 2020 році

Суд зобов’язав ТОВ «Видавництво «Віват» видалити із книги «Справа Василя Стуса», а саме із «Кримінальна справа №5 - книга життя і смерті Василя Стуса» та «Чи вбивав адвокат Віктор Медведчук поета Василя Стуса?» інформацію про Віктора Медведчука.

Автору Вахтангу Кіпіані та видавництву суд заборонив розповсюджувати надрукований тираж книги та подальше його тиражування до усунення порушеного особистого немайнового права Медведчука.

Іще суд стягнув з Кіпіані та видавництва по 768,40 грн судового збору на користь політика.

2 листопада видавництво «Віват» повідомило, що у новому накладі книги «Справа Василя Стуса» надрукувало рішення Дарницького райсуду Києва, який заборонив згадувати ім’я політика Віктора Медведчука як адвоката, який програв справу українського поета в радянському суді.

Видавництво оскаржило заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу Медведчука.

Київський апеляційний суд 19 березня скасував рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року, яким було частково задоволено позов нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до журналіста і публіциста Вахтанга Кіпіані, який видав документальну книгу «Справа Василя Стуса».