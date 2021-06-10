Дружина Медведчука заговорила про самогубство

Марченко зізналася: багатство не рятує від рішення накласти на себе руки

Телеведуча-мільярдерка та кума російського президента Володимира Путіна Оксана Марченко написала пост про самогубства. За словами дружини Медведчука, на такий крок людей спонукає відсутність любові. Також Марченко зазначила, що багатство ніяким чином не здатне врятувати від рішення накласти на себе руки.

«Людина може прожити без повітря кілька хвилин, без води – декілька днів, без їжі – кілька тижнів. Але коли я читаю про людей, які накладають на себе руки, розумію, що повітря, вода та їжа – це, мабуть, не найголовніше, що потрібно людині. Я думаю, що ті люди йшли з життя так, бо в них не було любові», – написала Марченко.

За її словами, люди, які вирішили закінчити життя самогубством, просто чекали любові від когось. «А якщо в тебе немає любові, якщо ти не навчив цьому своє серце, нічого не порадує й не врятує: ні багатство, ні слава й краса, не кажучи вже про повітря, воду та їжу…», – додала вона.

Як відомо, 13 травня суд відправив чоловіка Марченко Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Нагадаємо, Марченко завершила показ першого сезону свого пропагандистського фільму «Паломниця». Мережа відсвяткувала завершення серіалу смішним відео.

Раніше повідомлялося, що Марченко вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.

Також кума Путіна у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму.

До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні. Раніше вона похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

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