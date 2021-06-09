Верховний Суд забрав в охоронців Медведчука землю на Трухановому острові

Охоронне агентство «Шторм», що пов'язують із Віктором Медведчуком, облаштувало на Трухановому острові у Києві базу, перекривши доступ до Дніпра

Фірма Медведчука захопила ділянку на Трухановому острові і незаконно звела там будівлі

Верховний Суд повернув територіальній громаді столиці земельну ділянку площею 1,16 га на Трухановому острові вартістю понад 25 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, прокуратурою встановлено факт незаконного зайняття та використання юридичною особою вказаної земельної ділянки без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо) для розміщення будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу.

Крім того, будівництво будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу здійснено без відповідних дозвільних документів та на земельній ділянці комунальної власності, яка для цієї мети не відводилась.

Рішенням Господарського суду Києва позов прокурора задоволено та зобов’язано юридичну особу повернути територіальній громаді земельну ділянку звільнивши її від розміщеного на ній майна.

Разом з тим, судом апеляційної інстанції вказане рішення скасовано та відмовлено у задоволенні позову.

Не погоджуючись із зазначеною постановою апеляційної інстанції Київською міською прокуратурою оскаржено її до Верховного Суду, який підтримав доводи прокурора та залишив в силі рішення суду першої інстанції про повернення земельної ділянки територіальній громаді міста.

Нагадаємо, 9 квітня 2021 року правоохоронці прийшли із обшуками на базу охоронної фірми «Шторм», яку пов'язують із нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Вони провели огляд земельної ділянки на території острова Труханів на предмет самовільного зайняття.

Раніше повідомлялося, що столична прокуратура у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді земельну ділянку на Трухановому острові площею 1,16 га та вартістю понад 25 млн грн. Соратники нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука з приватного охоронного агентства «Шторм» облаштували на Трухановому острові у Києві базу, перекривши доступ до Дніпра.

Як відомо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.