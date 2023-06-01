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Податок на волонтерство: міністр фінансів відповів на звинувачення

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Податок на волонтерство: міністр фінансів відповів на звинувачення
З боку Уряду, зазначив міністр фінансів, буде визначений уповноважений представник, який забезпечить постійну комунікацію і вирішення проблемних питань, які виникають у волонтерському середовищі
фото з відкритих джерел

Міністр фінансів Марченко зазначив, що завтра на засіданні уряду буде розглянуто питання щодо включення дронів в постанову КМУ №112

Ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, не сплачують  до держави жодних податків. Про це написав міністр фінансів Сергій Марченко.

«Хочу запевнити, що жодних податків з тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Це діюча норма Податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень», – наголосив Марченко.

Марченко зазначив, що не говорив фрази, які можуть знецінити чи образити когось. Зазначимо, що раніше в соціальних мережах Марченка звинуватили за те, що він нібито сказав: «А що, якщо військові замовлять пеньюари?»

Міністр фінансів також заявив, що сьогодні, 1 червня, провів із волонтерами Любою Шипович та Юрієм Ніколовим зустріч, де обговорили існуючі проблеми та як їх можна вирішити. 

«Завтра на засідання Уряду буде розглянуто питання щодо включення дронів в постанову КМУ №112. Прошу своїх колег по Уряду, активно підключитись до вирішення цього питання», – написав Марченко.

З боку Уряду, зазначив міністр фінансів, буде визначений уповноважений представник, який буде забезпечувати як постійну комунікацію, так і вирішення проблемних питань, які постійно виникають у волонтерському середовищі. Марченко подякував волонтерам за їхню роботу та зазначив, що спільними зусиллями військові, волонтери та держава наближають перемогу.

Міністр фінансів Марченко відреагував на звинувачення
Міністр фінансів Марченко відреагував на звинувачення
скріншот

Нагадаємо, що вчора в українських соціальних мережах спалахнув гучний скандал: навіть зареєстровані в усіх реєстрах волонтери, які збирають всі чеки за покупки, мають запити й акти від військових, зобов'язані сплачувати податки із волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали щось таке, що не вказано в постанові 112 за 2016 рік. Але в переліку Постанови нема 90% тієї номенклатури, яка зараз необхідна українським бійцям: там є томатний сік, проте нема ні «весільних дронів», ні FPV-дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів до БПЛА, ні живлення, ні окулярів, ні старлінків, ні прожекторів до ПВО, ні десятків інших видів технологічних товарів. 

Теги: волонтер Сергій Марченко військові

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