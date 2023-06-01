Податок на волонтерство: міністр фінансів відповів на звинувачення
Міністр фінансів Марченко зазначив, що завтра на засіданні уряду буде розглянуто питання щодо включення дронів в постанову КМУ №112
Ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, не сплачують до держави жодних податків. Про це написав міністр фінансів Сергій Марченко.
«Хочу запевнити, що жодних податків з тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Це діюча норма Податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень», – наголосив Марченко.
Марченко зазначив, що не говорив фрази, які можуть знецінити чи образити когось. Зазначимо, що раніше в соціальних мережах Марченка звинуватили за те, що він нібито сказав: «А що, якщо військові замовлять пеньюари?»
Міністр фінансів також заявив, що сьогодні, 1 червня, провів із волонтерами Любою Шипович та Юрієм Ніколовим зустріч, де обговорили існуючі проблеми та як їх можна вирішити.
«Завтра на засідання Уряду буде розглянуто питання щодо включення дронів в постанову КМУ №112. Прошу своїх колег по Уряду, активно підключитись до вирішення цього питання», – написав Марченко.
З боку Уряду, зазначив міністр фінансів, буде визначений уповноважений представник, який буде забезпечувати як постійну комунікацію, так і вирішення проблемних питань, які постійно виникають у волонтерському середовищі. Марченко подякував волонтерам за їхню роботу та зазначив, що спільними зусиллями військові, волонтери та держава наближають перемогу.
Нагадаємо, що вчора в українських соціальних мережах спалахнув гучний скандал: навіть зареєстровані в усіх реєстрах волонтери, які збирають всі чеки за покупки, мають запити й акти від військових, зобов'язані сплачувати податки із волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали щось таке, що не вказано в постанові 112 за 2016 рік. Але в переліку Постанови нема 90% тієї номенклатури, яка зараз необхідна українським бійцям: там є томатний сік, проте нема ні «весільних дронів», ні FPV-дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів до БПЛА, ні живлення, ні окулярів, ні старлінків, ні прожекторів до ПВО, ні десятків інших видів технологічних товарів.
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