Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ вигадала нікчемний фейк про українських військових у госпіталях (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ вигадала нікчемний фейк про українських військових у госпіталях (відео)
Колаборант Кононов заявив, що в українських шпиталях не лікують, а відрізають органи
фото: скріншот з відео Дениса Казанського

Так званий «міністр оборони ДНР» заявив росЗМІ, що українських військових «розбирають на органи»

Так званий «міністр оборони ДНР» зрадник України Владимир Кононов заявив, що поранених українських військових у шпиталях не лікують, а «розбирають на органи як на обідньому столі». Про це повідомив український блогер Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

«Замість того, що надати їм (військовим – «Главком») допомогу. Їх просто розтинали і розбирали просто як на обідньому столі Кому серце, кому легеня, кому нирки», – розповів колаборант Кононов російським ЗМІ.

У відповідь український блогер Денис Казанський прокоментував слова так званого «міністра ДНР».

«Навіть не знаю, що смішніше. Що це опудало, якому місце у палаті для душевнохворих некрофілів, росіяни призначили у «молодій республіці» цілим міністром. Або те, що російська пропаганда досі серйозно видає такі сюжети в ефір», – прокоментував блогер.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито запобігла теракту проти об'єктів ядерної енергетики в Росії. На додаток, за словами росіян, теракти планували спецслужби України.

До слова, російські добровольці знову зайшли на територію РФ. За даними росЗМІ події відбуваються в селі Глотове на Бєлгородщині.

Теги: росіяни «ДНР» військові госпіталь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В опитуванні взяли участь 1600 осіб – його проводили 13-16 травня
Кого росіяни бачать майбутнім президентом РФ: дані соцопитування
23 травня, 14:36
У парламенті Грузії бояться іти на відкритий конфлікт із Росією
Голова парламенту Грузії вигадав пояснення, чому не вводять візовий режим та санкції проти росіян
22 травня, 21:44
Європейські компанії не збираються відмовлятись від бізнесу з росіянами
Бізнес на крові: що компанії з Європи постачають армії Путіна
18 травня, 19:40
колаж: glavcom
Великий спорт. Карта бойових дій спорт
18 травня, 14:45
Крейсер «Москва» опинився у зоні ураження, і українці цим скористалися
Знищення крейсера «Москва»: Залужний вказав на головну помилку росіян
13 травня, 15:58
Призовний вік пропонується зменшити до 25 років
Кабмін підтримав зниження граничного призовного віку 
5 травня, 23:33
Обстріл Херсона: Банкова повідомила про важке поранення дитини
Обстріл Херсона: Банкова повідомила про важке поранення дитини
3 травня, 16:06
Герой, який віддав життя за незалежність України
Різьбяр із Закарпаття створив скульптуру страченого росіянами воїна (фото)
2 травня, 12:27
Чоловік мріяв навчати дітей футболу, яким надзвичайно захоплювався, однак присвятив своє життя армії
Хвилина мовчання: згадаймо військового Олександра Десятнюка
29 квiтня, 09:00

Політика

П'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» розпочали свою роботу в Мадриді
П'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» розпочали свою роботу в Мадриді
РФ вигадала нікчемний фейк про українських військових у госпіталях (відео)
РФ вигадала нікчемний фейк про українських військових у госпіталях (відео)
Здатна досягти Ізраїлю: Іран випробував нову балістичну ракету
Здатна досягти Ізраїлю: Іран випробував нову балістичну ракету
Офіційно: РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі
Офіційно: РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі
Російський розвідник недолуго виправдався за брехню про Залужного
Російський розвідник недолуго виправдався за брехню про Залужного
НАТО посилає новий військовий «сигнал» для Росії
НАТО посилає новий військовий «сигнал» для Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
39K
«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю
37K
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами
25K
Бахмут: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожі позиції (відео)
20K
Великий конфуз «маленького картографа» Путіна
20K
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Сьогодні, 05:11
У Києві та області повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:06
Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Вчора, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Вчора, 20:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту