Колаборант Кононов заявив, що в українських шпиталях не лікують, а відрізають органи

Так званий «міністр оборони ДНР» заявив росЗМІ, що українських військових «розбирають на органи»

Так званий «міністр оборони ДНР» зрадник України Владимир Кононов заявив, що поранених українських військових у шпиталях не лікують, а «розбирають на органи як на обідньому столі». Про це повідомив український блогер Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

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«Замість того, що надати їм (військовим – «Главком») допомогу. Їх просто розтинали і розбирали просто як на обідньому столі Кому серце, кому легеня, кому нирки», – розповів колаборант Кононов російським ЗМІ.

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У відповідь український блогер Денис Казанський прокоментував слова так званого «міністра ДНР».

«Навіть не знаю, що смішніше. Що це опудало, якому місце у палаті для душевнохворих некрофілів, росіяни призначили у «молодій республіці» цілим міністром. Або те, що російська пропаганда досі серйозно видає такі сюжети в ефір», – прокоментував блогер.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито запобігла теракту проти об'єктів ядерної енергетики в Росії. На додаток, за словами росіян, теракти планували спецслужби України.

До слова, російські добровольці знову зайшли на територію РФ. За даними росЗМІ події відбуваються в селі Глотове на Бєлгородщині.