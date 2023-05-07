У Києві за підтримки британського лорда відкрили освітній центр

В стінах Гончаренко центру вже стартували творчі майстер-класи для дітей та дорослих

У столиці розпочав роботу новий культурно-освітній Гончаренко центр, де всі курси будуть безкоштовними. До створення освітнього простору долучився британський меценат, член Палати лордів, публіцист Майкл Ешкрофт. В центрі вже стартували заняття для дітей і дорослих.

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У відкритті Гончаренко центру в Києві взяли участь Надзвичайний і повноважний посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і повноважний посол Німеччини Анка Фельдгузен, представники посольства Канади, а також військові, волонтери та громадські активісти. Під час відкриття центру українським морпіхам було передано чергову антидронову від волонтерів Гончаренко центру.

В стінах центру вже стартували творчі майстер-класи для дітей та дорослих. Маленькі кияни малювали листівки для українських захисників на День героя та майстрували символічні обереги. Представники дипломатичного корпусу, а також всі охочі, теж підписали листівки для військових, які команда центру відправить на передову.

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Лорд Майкл Ешкрофт відвідував Україну тричі після початку повномасштабного вторгнення та бував у гарячих точках. Він наголосив на важливості підтримки культури та освіти навіть під час війни. «Відкриття нового Гончаренко центру в столиці – прекрасне досягнення. Я радий зробити вагомий внесок, щоб це стало можливим. Адже навіть у воєнні часи важливість культури та освіти не можна недооцінювати. Сподіваюсь, ви переконалися, що моя підтримка України ніколи не похитнеться. Я захоплююся українцями – цими сміливими людьми, які зараз б’ються за свою свободу і життя!», - підкреслив британський меценат.

Надзвичайні та повноважні посли висловили підтримку від імені своїх країн. «Я закохана в Україну! Ви захищаєте дуже правильні речі – освіту та культуру. Вчити іноземні мови навіть під час війни – це надважливо. Адже це закладає основи розбудови вашої країни, розбудови її державності. Ви обов’язково вийдете переможцями!», – заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

Посол ФРН Анка Фельдгузен зазначила, що вона бачить можливість співпраці Гончаренко центрів із навчальними закладами Німеччини.

«Після перемоги, яка точно буде вашою, ми сподіваємось, що Гончаренко центри запровадять курси з німецької мови не лише у великих, а також і в маленьких містах. Щоб і діти, і люди похилого віку могли більше дізнатись про Німеччину, про її культуру, історію, про нашу співпрацю. Щоб наші країни будували добросусідські стосунки. Адже це наша спільна справа – допомагати Україні!», – сказала посол ФРН у своїй промові.

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Засновник волонтерської мережі, нардеп Олексій Гончаренко подякував лорду Ешкрофту за підтримку, небайдужість і внесок у розвиток центрів.

«Ми як і вся країна, пишаємось українським волонтерством, океаном волонтерства. І в цьому океані ми - краплинка. Але ми щасливі з цього! Ми допомагаємо нашим Воїнам і переселенцям. Вже під час війни наші центри відкрились в Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Харкові. А сьогодні ми відкриваємось у Києві, нашій столиці! Це для нас величезна честь і відповідальність. Але ми не схибимо, адже знаємо, що нам робити, куди рухатись, щоб разом наближати перемогу!» – наголосив засновник мережі Олексій Гончаренко.

Гончаренко центр у Києві працює за адресою Жилянська, 68 (3 поверх).