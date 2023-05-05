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Підрозділ ППО, який приземлив ворожий «Ланцет», отримав нову електроніку (фото)

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glavcom.ua
Підрозділ ППО, який приземлив ворожий «Ланцет», отримав нову електроніку (фото)
Хлопці щойно приземлили ворожий «Ланцет»: Порошенко привіз на південний фронт електроніку для підрозділу ППО
фото: Європейська солідарність

Наступного разу у підрозділ привезуть пересувну авторемонтну майстерню

В одну з рот ППО, яка днями «приземлила» ворожий БПЛА «Ланцет», Петро Порошенко привіз засоби електроніки. 

У вантажі – комп‘ютери, монітори, планшети та інші «смаколики».  

«Зараз прийшло обладнання для роботи з військовою інформацією. Старлінк, відеонагляду – це все вкрай важливо. Тому що часто мобільні групи диверсантів намагаються до нас підійти, і ми їх відстежуємо засобами спостереження. І можемо відбити. напад», – пояснюють бійці.

«Дуже потрібні планшети. Оператори можуть працювати мобільно. Монітори будуть видавати потрібнутнам інформацію для того, щоб відстежувати ворога і більш ефективно використовувати наші системи ППО», – говорять військові. Медичне обладнання для допомоги пораненим теж вкрай необхідне. 

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На весь екран

«Ми пишаємося, що Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» беруть шефство над ротою, яка здійснює протиповітряну оборону. Сили ППО тримають українське небо. А ми робимо їх працю ще більш філігранною», – зазначає Порошенко. 

Наступного разу у підрозділ привезуть пересувну авторемонтну майстерню: хлопцям вона дуже потрібна – каже Порошенко. Також налагодили виробництво антиланцетних сіток, які теж першими підуть саме в цю роту. 

Таку ж порцію електроніки передали і морським піхотинцям, з якими команда Порошенка тримає постійний зв’язок, забезпечуючи їх всім необхідним. 

«Четвертий день поспіль ми працюємо у військах», – зазначає Порошенко. «Ми вже добрі друзі. І я дякую вам за ту величезну роботу, яку ви робите», – наголошує Петро Порошенко. 

Нагадаємо, Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини. Як розповідають військові, з Порошенком добре знайомі ще з 14-го року, разом пройшли чимало випробувань. Тому коли формувався новий корпус, команда Порошенка взяла його під свою опіку. П’ятий президент наголошує: люди в армії – найголовніше.

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність військові напад системи ППО допомога ЗСУ

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