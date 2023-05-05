Підрозділ ППО, який приземлив ворожий «Ланцет», отримав нову електроніку (фото)Волонтерська ініціатива
Наступного разу у підрозділ привезуть пересувну авторемонтну майстерню
В одну з рот ППО, яка днями «приземлила» ворожий БПЛА «Ланцет», Петро Порошенко привіз засоби електроніки.
У вантажі – комп‘ютери, монітори, планшети та інші «смаколики».
«Зараз прийшло обладнання для роботи з військовою інформацією. Старлінк, відеонагляду – це все вкрай важливо. Тому що часто мобільні групи диверсантів намагаються до нас підійти, і ми їх відстежуємо засобами спостереження. І можемо відбити. напад», – пояснюють бійці.
«Дуже потрібні планшети. Оператори можуть працювати мобільно. Монітори будуть видавати потрібнутнам інформацію для того, щоб відстежувати ворога і більш ефективно використовувати наші системи ППО», – говорять військові. Медичне обладнання для допомоги пораненим теж вкрай необхідне.
«Ми пишаємося, що Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» беруть шефство над ротою, яка здійснює протиповітряну оборону. Сили ППО тримають українське небо. А ми робимо їх працю ще більш філігранною», – зазначає Порошенко.
Наступного разу у підрозділ привезуть пересувну авторемонтну майстерню: хлопцям вона дуже потрібна – каже Порошенко. Також налагодили виробництво антиланцетних сіток, які теж першими підуть саме в цю роту.
Таку ж порцію електроніки передали і морським піхотинцям, з якими команда Порошенка тримає постійний зв’язок, забезпечуючи їх всім необхідним.
«Четвертий день поспіль ми працюємо у військах», – зазначає Порошенко. «Ми вже добрі друзі. І я дякую вам за ту величезну роботу, яку ви робите», – наголошує Петро Порошенко.
Нагадаємо, Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини. Як розповідають військові, з Порошенком добре знайомі ще з 14-го року, разом пройшли чимало випробувань. Тому коли формувався новий корпус, команда Порошенка взяла його під свою опіку. П’ятий президент наголошує: люди в армії – найголовніше.
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