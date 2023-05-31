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Британська розвідка повідомила невтішні новини щодо військових перспектив РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Росія не досягла великих успіхів у своїх ймовірних цілях щодо нейтралізації вдосконаленої системи ППО України

Російська армія усе частіше поступається ініціативою та реагує на дії України, а не активно рухається до власних військових цілей. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, в оперативному відношенні російське командування, ймовірно, намагається сформувати резервні сили та розташувати їх там, де, на їхню думку, може статися контрнаступ з боку України.

Однак ці дії зриваються через необхідність відправляти війська для заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута.

Крім того, зазначають у британській розвідці, у травні Росія протягом 20 ночей завдавала ударів дронами-камікадзе та крилатими ракетами вглиб України.

«Росія не досягла великих успіхів у своїх ймовірних цілях щодо нейтралізації вдосконаленої системи ППО України та знищення українських сил контрнаступу. На місцях вони передислокували сили безпеки, щоб реагувати на атаки партизанів на заході Росії», - йдеться у повідомленні міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 462-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки.

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Теги: розвідка росія Міноборони армія військові британська розвідка контрнаступ системи ППО

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