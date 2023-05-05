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Київська лікарня вимагала кошти у військового: деталі скандалу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Київська лікарня вимагала кошти у військового: деталі скандалу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У медичному закладі називають випадок непорозумінням та обіцяють зробити чоловіку операцію безкоштовно

У Київській клінічній лікарні №5 стався прикрий інцидент - з військового, який підірвав своє здоров’я на фронті, вимагали кошти на лікування. Про це сайту ТСН.ua повідомив сам солдат і попросив розібратися, чи законно з нього просять кошти.

Військовослужбовець Олександр Салій родом з Коростеня Житомирської області. На війні він з весни 2022 року. За словами чоловіка, медики столичної лікарні мають на руках всі його документи і добре знають, що він військовий.

«Я був на війні, де і «заробив» грижу. Служив недалеко від Бахмуту. Доводилося носити важкі ящики з боєприпасами, ось і надірвався. Мені 50 років, я – солдат-штурмовик. В Київ мене направили з медичної частини Дніпра. А саме, у лікарню №5, щоб зробити операцію – вирізати грижу. На фронті її дуже легко «заробити» – коли на тобі боєкомплект та бронежилет – це вже 40 кілограм, а ще плюс важкі ящики з мінами. Ось вам і грижа», – розповів Олександр Салій.

Він додав, що у вівторок йому повідомили про операцію, за яку потрібно заплатити 4 тис. грн.

«Таке мені повідомила Анастасія, помічниця лікаря. Так і сказала: завтра операція, підготуйте 4 тис. грн. Але оскільки гроші я мав віддати не в касу, то у мене закралися сумніви – чи дійсно це правомірно. Я не зовсім розумію, чому маю платити, бо раніше розповідали, що військовим все робиться безкоштовно. Якщо це законно, то без питань – я заплачу, буду шукати кошти», – додав Олександр.

Сайт ТСН.ua звернувся за роз’ясненнями до Анастасії, яка повідомила військовому про оплату. Медикиня запевнила, що військовослужбовець її неправильно зрозумів. Коштів за операцію з військового ніхто не просив. Пацієнту було повідомлено, що потрібно оплатити кошти лише за спеціальну сітку. Її потрібно поставити під час операції, бо грижа велика, якщо робити без сітки, то вона може знову його потурбувати за пару місяців.

«Щоб не було непорозумінь я наголосила військовому, що операція безкоштовна. Гадаю, що неправильно вирішувати за пацієнта і просто робити те що бюджетне, але менш ефективне. Я ж не знаю, які у кого можливості і в кишеню не заглядаю. Натомість краще проговорювати ті варіанти, які можуть бути – нехай платними, але кращими. Це ж здоров‘я: комусь легше заплатити і знати що виконаний найкращий варіант, комусь головне – безкоштовно, без огляду на ефективність. Але аж безсилля бере від того, що сказали ж: операція безкоштовна, і є варіант з сіткою за суму 4 тис. І тепер чую «попросили 4 тис. на операцію», – пояснила  Анастасія.

Вона додала, що дуже хвилюється за самопочуття військового і зробить все, щоб він не нервувався перед операцією.

Медики запевнили журналіста, що між пацієнтом та персоналом сталося непорозуміння. Мовляв, із військового ніхто не мав наміру брати кошти.

«У військового – пахова грижа. Він готувався нами до планового оперативного лікування. Завідувач відділенням та весь персонал були попереджені, що військові забезпечуються у нас безкоштовно на всі 100%. Вони отримують у нас покращене харчування, повністю забезпечені усіма медикаментами. У випадку з військовим, мова йде про сітку, яка вставляється під час операції, як компонент лікування. На базі нашого відділення є кафедра та працюють аспіранти. В даному випадку аспірантка, яка навіть не є працівником лікарні, сказала, що пацієнту для лікування потрібно придбати цю сітку за 4 тис. грн. Чому це було зроблено – я не знаю. Після цього пояснення будуть писати завідувач відділенням, завідувач кафедри та аспірант», – розповів Віталій Казека, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №5.

«Сітка вже у відділені. Військовослужбовець буде планово прооперований в четвер, сітку йому поставлять безкоштовно. Чому виникла така ситуація – будемо розбиратися і з лікарями, і з кафедрою. А саме – чому ця людина втрутилася в лікувальний процес і чому пацієнту запропонували придбати сітку. Розберемося. Військові, які проходять у нас лікування отримують і будуть отримувати все безкоштовно», – запевнив керівник лікувального закладу.

Нагадаємо, що у Львові лікарі провели найскладнішу реконструктивну операцію, під час якої вдалося заново сформувати череп пацієнтові – захиснику України, який на фронті отримав важке мінно-вибухове поранення голови.

До слова, у Дніпрі медики провели унікальну операцію пораненому військовому.

Раніше повідомлялося, що військові лікарі провели унікальну операцію з видалення гранати, яка не розірвалася, з тіла захисника. Операційне втручання проводилося у присутності двох саперів.

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Теги: Київ лікарня військові лікар хабар

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