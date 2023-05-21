Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ пояснили, чому сьогодні не варто ігнорувати сигнал тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, чому сьогодні не варто ігнорувати сигнал тривоги
Сього цілком імовірне застосування ракетної атаки, як реакція на тиск світової спільноти на країну-агресорку
фото з відкритих джерел

На тлі саміту G7 росіяни наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

На тлі саміту «Великої сімки» російські загарбники посилили розвідку дронами в Україні. Також існує небезпека ракетної атаки по українських містах. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

«Вчора під вечір (20 травня – ред.) ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Стало два підводні човни, два ракетоносії – це вісім ракет типу «Калібр». Вони намагаються тримати напругу. Ворог завжди під час значущих світових подій, як саміт G7, намагається нарощувати напругу, а потім, цілком ймовірно, застосування ракетної атаки, як реакція на тиск світової спільноти на країну-агресора», – розповіла Гуменюк.

Керівниця прессцентру зазначила, що активізувалися російські дрони в ніч на 21 травня – застосовувалися і розвідувальні, і ударні. Водночас військові на півдні знищили п'ять дронів, з них два – розвідувальні.

Сили оборони півдня закликали українців не ігнорувати сигнали тривоги. «Ми звертаємо увагу всіх – бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги і стежити за активністю ворожої авіації», – сказала Гуменюк.

 

Теги: саміт військові небезпека ворог росіяни Чорне море ракета корабль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривога цієї ночі охопила всю Україну
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
19 травня, 04:28
Країни G7 на саміті оголосять про нову економічну допомогу Україні
Лідери G7 планують надати Україні додаткову економічну підтримку – ЗМІ
15 травня, 06:04
РФ атакує Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
11 травня, 06:46
У межах проєкту «Книга на фронт» кожен може передати літературу українським захисникам
Подаруй книгу на фронт: у Києві презентували проєкт для підтримки військових
10 травня, 23:47
За версією слідства, за оборудкою могли стояти ворожі спецслужби
ДБР судитиме правоохоронця, який хотів продати дані українських військових (фото)
5 травня, 11:00
У ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі
1 травня, 08:58
Розбір завалів може зайняти одну добу
Російська ракета вбила дитину в Умані (фото)
28 квiтня, 09:38
У разі доведення провини їй загрожує від шести місяців до трьох років ув'язнення
У Чехії вчителька розповідала, що українці здирають з росіян шкіру і вбивають дітей: деталі
28 квiтня, 02:04
Насамперед, глава держави подякував усім, хто займається питанням повернення українських військовополонених
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
27 квiтня, 00:42

Події в Україні

Британська розвідка пояснила, чому РФ усе частіше використовує дрони для атаки про Україні
Британська розвідка пояснила, чому РФ усе частіше використовує дрони для атаки про Україні
ЗСУ пояснили, чому сьогодні не варто ігнорувати сигнал тривоги
ЗСУ пояснили, чому сьогодні не варто ігнорувати сигнал тривоги
Били з артилерії, танків та авіації: РФ обстріляла Херсонщину, є руйнування
Били з артилерії, танків та авіації: РФ обстріляла Херсонщину, є руйнування
Влада повідомила подробиці нічної атаки дронів на Дніпропетровщину
Влада повідомила подробиці нічної атаки дронів на Дніпропетровщину
«Бавовна» в Бердянську та РФ, зустріч Зеленського з лідерами «Великої сімки»: головне за ніч
«Бавовна» в Бердянську та РФ, зустріч Зеленського з лідерами «Великої сімки»: головне за ніч
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів, знищили понад десять дронів: дані Генштабу
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів, знищили понад десять дронів: дані Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Взяття Бахмута: Міноборони повідомило про ситуацію в місті
73K
Путін злякався розпаду Росії
39K
Родичі Лаврова прилетіли в Грузію на грандіозне весілля: фото (оновлено)
21K
Два кіло харчів: військові показали, що входить до українського сухпайка (фото)
16K
Чому Грузія розвернулася до Росії
16K
Рабінович програв суд і наблизив політичну смерть нардепів від ОПЗЖ

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Вчора, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту