ЗСУ пояснили, чому сьогодні не варто ігнорувати сигнал тривоги

Сього цілком імовірне застосування ракетної атаки, як реакція на тиск світової спільноти на країну-агресорку

На тлі саміту G7 росіяни наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

На тлі саміту «Великої сімки» російські загарбники посилили розвідку дронами в Україні. Також існує небезпека ракетної атаки по українських містах. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

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«Вчора під вечір (20 травня – ред.) ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Стало два підводні човни, два ракетоносії – це вісім ракет типу «Калібр». Вони намагаються тримати напругу. Ворог завжди під час значущих світових подій, як саміт G7, намагається нарощувати напругу, а потім, цілком ймовірно, застосування ракетної атаки, як реакція на тиск світової спільноти на країну-агресора», – розповіла Гуменюк.

Керівниця прессцентру зазначила, що активізувалися російські дрони в ніч на 21 травня – застосовувалися і розвідувальні, і ударні. Водночас військові на півдні знищили п'ять дронів, з них два – розвідувальні.

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Сили оборони півдня закликали українців не ігнорувати сигнали тривоги. «Ми звертаємо увагу всіх – бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги і стежити за активністю ворожої авіації», – сказала Гуменюк.