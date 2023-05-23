Німеччина оновила пакет допомоги Україні, Зеленський приїхав на фронт. Головне за 23 травня

Німеччина оновила перелік допомоги для України. В неї увійдуть танки Leopard 1, БМП Marder, системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS, радари для ППО, зенітні установки Gepard тощо

Зеленський приїхав на фронт, Німеччина оголосила оновлений пакет допомоги Україні, прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу, «Укрзалізниця» ухвалила рішення про жіночі купе. Ці та інші події 23 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Зеленський приїхав на фронт, щоб привітати воїнів із Днем морської піхоти

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав фронтові ділянки.«Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти Військомо-морських сил ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!», – написав він. Нагадаємо, Україна сьогодні відзначає День морської піхоти. Свято започаткували у 2014 році.

Німеччина оголосила оновлений пакет допомоги Україні

Сьогодні, 23 травня, Німеччина оголосила уточнений пакет допомоги Україні. Про це повідомляється на сторінці уряду Німеччини.Із міркувань безпеки Федеральний уряд утримується від надання детальної інформації про способи та дати транспортування.

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Вони вже не такі тупі. Чому навчилася російська армія за останній рік

Російські генерали не поспішають вчитися на власних стратегічних помилках. Начальник генштабу ЗС РФ генерал Валерій Герасимов провалив спочатку наступ на Київ, потім наступ на Донбас і за останні п'ять місяців втратив десятки тисяч солдатів під час марного наступу на тому ж фронті. Зараз назріває український контрнаступ. Але російська армія, попри величезні втрати, усе ж таки вчиться і вдосконалюється у певних важливих аспектах. Нова стаття, опублікована Джеком Вотлінгґом і Ніком Рейнольдсом з Королівського інституту об'єднаних збройних сил (RUSI), аналітичного центру у Лондоні, показує, як еволюціонувала російська тактика.

Прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу – генерал США

Події в Бєлгородській області Росії можуть бути продовженням формувальних операцій України перед очікуваним контрнаступом. Про це заявив генерал Сполучених Штатів Америки у відставці колишній командувач сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг в Twitter. «Це все військові плани і дії, які зазвичай проводяться перед великими наступальними операціями, щоб ввести противника в оману щодо того, де буде відбуватися головний удар. Це може бути, а може і не бути, частиною того, що відбувається в Бєлгороді», – написав він.

Генерал і полковник РФ отримали 12 років тюрми за підрив Північно-Кримського каналу

Служба безпеки зібрала доказову базу на двох командирів російських військ, які причетні до знищення ключових об’єктів життєзабезпечення Херсонщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ. Йдеться про заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїла Яснікова і командувача 11-ї окремої інженерної бригади полковника Дмітрія Маркова. Обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

Жіночі купе. «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу

В «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе. Наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

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Посол Вільям Тейлор: Захід розглядає кілька форм гарантій безпеки Україні. Одна з них – членство у НАТО

Віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні (2006-2009 рр.), колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні (з літа 2019 по січень 2020 року) Вільям Тейлор часто відвідує нашу країну і добре орієнтується у вашингтонській політичній кухні. Минулого тижня дипломат перебував в Україні у складі неурядової організації «Нова демократична ініціатива», яка займається питаннями демократії за кордоном і також у США. Починаючи з 24 лютого 2022 року, – розповідає пан Тейлор, – «Нова демократична ініціатива» переключилась на підтримку України, яка веде війну проти Росії, а також підтримку цивільного населення.

Дерусифікація українських міст: вісім найгостріших запитань до експертів

«Українці щойно зараз лише й почали повноправно контролювати свій культурний простір. Виполювати задавнені бур’яни, викидати чужинецький мотлох, розмічувати координати, вибудовувати ієрархії», – переконує українська літературознавиця та авторка книги «За лаштунками імперії» Віра Агєєва. І вирішальну роль у цьому зіграла повномасштабна війна Росії проти України.

Уже є необхідний мінімум зброї: Буданов повідомив, чи готова Україна до контрнаступу

Партнери вже поставили Україні необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Але цього ще замало, аби прогнати загарбників з території України. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

Нагадаємо, триває 454-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.