«Я продемонструвала гарні результати»: Венедіктова прокоментувала своє відсторонення
«Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно»
Ірина Венедіктова вперше прокоментувала своє відсторонення від виконання обов'язків генерального прокурора України. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«Хочу прокоментувати ситуацію, пов’язану із рішенням президента Зеленського про моє відсторонення. Я прошу коментаторів і інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від мого імені будь-які «мої» твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз, я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини – не час», – йдеться у дописі.
Венедіктова зазначила, що була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала.
«Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія «врегулювання» ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар», – продовжує посадовиця.
Генпрокурорка наголошує, що їй є чим пишатися на займаній посаді і вона продемонструвала гарні результати роботи та об’єднала юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України.
«Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до народних обранців. Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням президента – президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом», – підсумувала Венедіктова.
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.
Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.