«Я продемонструвала гарні результати»: Венедіктова прокоментувала своє відсторонення

Ірина Венедіктова вперше прокоментувала своє відсторонення від виконання обов'язків генерального прокурора України. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Хочу прокоментувати ситуацію, пов’язану із рішенням президента Зеленського про моє відсторонення. Я прошу коментаторів і інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від мого імені будь-які «мої» твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз, я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини – не час», – йдеться у дописі.

Венедіктова зазначила, що була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала.

«Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія «врегулювання» ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар», – продовжує посадовиця.

Генпрокурорка наголошує, що їй є чим пишатися на займаній посаді і вона продемонструвала гарні результати роботи та об’єднала юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України.

«Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до народних обранців. Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням президента – президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом», – підсумувала Венедіктова.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

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