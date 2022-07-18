  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. «Я продемонструвала гарні результати»: Венедіктова прокоментувала своє відсторонення
рус
    Політика

    «Я продемонструвала гарні результати»: Венедіктова прокоментувала своє відсторонення

    Зеленський відстороник Венедіктову від посади генпрокурора - «Я продемонструвала гарні результати»: Венедіктова прокоментувала своє відсторонення
    Зеленський відстороник Венедіктову від посади генпрокурора
    фото з відкритих джерел

    «Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно»

    Ірина Венедіктова вперше прокоментувала своє відсторонення від виконання обов'язків генерального прокурора України. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    «Хочу прокоментувати ситуацію, пов’язану із рішенням президента Зеленського про моє відсторонення. Я прошу коментаторів і інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від мого імені будь-які «мої» твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз, я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини – не час», – йдеться у дописі.

    Венедіктова зазначила, що була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала.

    «Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія «врегулювання» ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар», – продовжує посадовиця.

    Генпрокурорка наголошує, що їй є чим пишатися на займаній посаді і вона продемонструвала гарні результати роботи та об’єднала юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України.

    «Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до народних обранців. Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням президента – президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом», – підсумувала Венедіктова.

    Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

    Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Генпрокурор війна Україна президент окупація Ірина Венедіктова #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Я продемонструвала гарні результати»: Венедіктова прокоментувала своє відсторонення