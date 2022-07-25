Хто стане генпрокурором? Ексспікер Разумков розкрив план Банкової

На посаду Генерального прокурора буде пропонуватися кандидатура одного народного депутата

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков озвучив припущення щодо посади Генерального прокурора України. Про це ексспікер написав у своєму Telegram-каналі.

«На посаду Генерального прокурора пропонуватиметься кандидатура народного депутата, Голови комітету з питань правової політики Андрія Костіна», – написав Разумков.

Крім того, колишній спікер парламенту зазначає, що на суддю Конституційного Суду є претендентка – народна депутатка Ольга Совгиря.

«Однак перед голосуванням за її кандидатуру необхідно провести конкурс, на цьому зокрема наголошують наші міжнародні партнери. Також пані Совгиря має скласти мандат депутатки, після чого парламент і ухвалюватиме своє рішення», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, стало відомо, коли Рада призначить нового голову СБУ та генпрокурора.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

19 липня Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.

Як повідомлялсоя, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.