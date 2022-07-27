Зеленський вніс до Ради постанову про призначення нового генпрокурора

Президент внос подання про призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора

Очільником Генпрокуратури може стати Андрій Костін

У Верховній Раді зареєстрували постанову № 7593 за поданням президента Володимира Зеленського про призначення нового генерального прокурора України. Ним може стати народний депутат, голова Комітету парламенту з питань правової політики Андрій Костін.

«Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України вношу подання про надання згоди Верховної Ради України на призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора», – йдеться в поданні.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради уповноважується представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що сьогодні на 10:00 призначено засідання відповідного парламентського комітету щодо розгляду цього питання.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Зеленський призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

Венедіктова прокоментувала своє відсторонення і заявила, що продемонструвала гарні результати роботи.

Згодом Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.

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