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Подругу Табачника призначено на керівну посаду митниці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Подругу Табачника призначено на керівну посаду митниці
Кравченко тиждень перебуває офіційно на посаді, її прізвища досі нема на офіційному сайті Державної митної служби
фото з відкритих джерел

Ольгу Кравченко призначили директором юридичного департаменту Державної митної служби

Соратницю  колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника, якого нещодавно заочно засудили за держзраду на 15 років, Ольгу Кравченко призначили директором юридичного департаменту Державної митної служби. Про це повідомляє громадська ініціативі «Голка».

«Проти Нового року ми писали, що в Мінінфраструктури працює соратниця Табачника, яка підтримує з ним комунікацію і з якою Табачник відпочивав перед повномасштабним вторгненням в Об’єднаних Арабських Еміратах. Більше того, саме Табачник лобіював її на посади. Кравченко звільнили у грудні після того, як у ЗМІ розгорівся скандал. І на початку року наші джерела повідомили, що після цього звільнення буде пауза і згодом Кравченко призначать саме на цю посаду в митниці, де вона матиме доступ до держтаємниці… Аж ось кілька днів тому призначення таки відбулося. Це сталося 10 квітня» – наголосила голова громадської ініціативи Ірина Федорів.

Ольга Кравченко та Дмитро Табачник
Ольга Кравченко та Дмитро Табачник

Як зазначається, Державна митна служба України перед самим призначенням дуже оперативно відповіла на інформаційний запит від 8 квітня. Відповідь надали на наступний же день із переліком всього складу департаменту і зазначили, що станом на 9 квітня посада директора юридичного департаменту ще вакантна. 

Громадська ініціатива «Голка» отримала копію наказу від 10 квітня 2024 року, який підписав в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев. У наказі йдеться про те, що спецперевірку проводив Мінфін і про це є відповідний лист, датований 8 квітня.

Подругу Табачника призначено на керівну посаду митниці фото 1
Подругу Табачника призначено на керівну посаду митниці фото 2

Попри те, що Кравченко тиждень перебуває офіційно на посаді, її прізвища досі нема на офіційному сайті Державної митної служби. Тобто без цих інформаційних запитів суспільство станом на 18 квітня не дізналося б про таке кадрове рішення.

Адвокат Ілля Костін, який служить у Головному управлінні військової юстиції, роками веде боротьбу з соратниками Медведчука, котрі досі монополіюзують владу у Національній асоціації адвокатів України. Він наголошує, що, за законом, Кравченко, яка обійняла одну з керівних посад на митниці, може отримати доступ до держтаємниці. «З урахуванням її високої посади, їй повинні дати доступ до державної таємниці. Це передбачає  закон «Про державну таємницю». Перевірку має провести Служба безпеки України».

Як зазначає «Голка», у 2021 році Табачник відпочивав разом з Кравченко в Об’єднаних Арабських Еміратах.

А за кілька днів до нового призначення Кравченко на керівну посаду митниці, Табачник отримав від окупантів медаль «учасника СВО».

Раніше повідомлялося, що подруга Табачника, яку звільнено з Мінрегіону, де вона очолювала юридичний департамент, може отримати нову посаду. 

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Теги: митниця Дмитро Табачник

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