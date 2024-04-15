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Новий командувач військ ОК «Захід» та затримання впливових митників. Головне за 15 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий командувач військ ОК «Захід» та затримання впливових митників. Головне за 15 квітня
фото з відкритих джерел

Бригадного генерала Володимир Шведюка призначено командувачем військ Оперативного командування «Захід»

Командувачем військ ОК «Захід» призначено генерала Шведюка, затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць, Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО та призначив нового. «Главком» склав добірку новин 15 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Командувачем військ ОК «Захід» призначено генерала Шведюка

Бригадного генерала Володимир Шведюка призначено командувачем військ оперативного командування «Захід».

У 2016 році новий командувач ОК «Захід» очолював посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату ОК «Захід», а з 2018 по 2019 роки очолював посаду командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Шведюк до березня 2022 року перебував на посаді заступника командувача сил Тероборони ЗСУ, з березня 2022 року очолив штаб угруповання Об’єднаних сил, а з січня 2024 року обіймав посаду начальника штабу – заступник командувача Сил ТрО ЗСУ.

Президент звільнив із посади заступника начальника УДО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Тараса Гребеннікова з посади заступника начальника Управління державної охорони. Відповідний указ №227/2024 від 15 квітня оприлюднений на сайті глави держави.

Гребенніков обіймав посаду з 31 жовтня 2019 року. Він був призначений після того, як головою УДО став Сергій Рудь.

Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць

Правоохоронці затримали трьох високопосадовців регіональних митниць, які обклали «даниною» українських імпортерів зарубіжної продукції.

За даними відомства, фігуранти обклали «даниною» українських підприємців, які займаються імпортом зарубіжної продукції на територію нашої держави.

На підставі отриманих матеріалів трьом чиновникам митниці і двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Росія змогла відновити деякі НПЗ, після атак українських безпілотників

Росія змогла відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. Кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10% наприкінці березня.

Як зазначає Reuters, після того, як 2 квітня було завдано удару по заводу «Танеко», не було жодних повідомлень про успішні атаки на великі російські НПЗ й Росія швидко відновлює їх, попри труднощі через санкції.

Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО та призначив нового

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Соловйова з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, іншим указом призначив  заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Кононенка. Про це стало відомо з відповідних указів на сайті Офісу президента. 

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Теги: митниця ЗСУ РНБО війна Володимир Зеленський

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