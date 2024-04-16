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Митники завадили викраденню п'яти старовинних ікон (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Митники завадили викраденню п'яти старовинних ікон (фото)
Одна з п’яти ікон, присвячена святому Миколаю Чудотворцю, датується початком XX століття
фото з відкритих джерел

Виявлені ікони митниця відправила на експертизу до Національного художнього музею України та Національного музею історії України

Митна служба під час контролю міжнародних поштових відправлень виявила п’ять ікон кінця ХІХ – початку XX століття, які прямували за межі України – з Кропивницького до США. Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

Виявлені ікони митниця відправила на експертизу до Національного художнього музею України та до Національного музею історії України, щоб перевірити, чи належать святині до культурних цінностей. 

Як визначили фахівці музеїв, усі ікони мають культурну та історичну цінність. Одна з п’яти ікон, присвячена святому Миколаю Чудотворцю, датується початком XX століття та належить до Борисівської іконописної школи. Ікони цієї школи вважаються унікальними через оригінальність техніки, декору та іконографічного трактування.

Друга святиня – старообрядницький металевий образ святого пророка Іллі ХІХ століття, прикрашений блакитною емаллю. Ще одна ікона – Воскресіння Господнього – кінця ХІХ століття, виготовлена в техніці сріблення.

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фото: customs.gov.ua/Державна митна служба

Решта дві – ікони святого Архангела Михаїла кінця ХІХ – початку XX століття та святого Іоанна воїна початку XX століття – виготовлені в іконописно-ремісничих майстернях за встановленим зразком відповідно до іконографічних канонів у російській імперії.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи Міністерства культури України. Такі документи митники не отримали, тож ікони вилучили.

Нагадаємо, Центр громадських зав'язків Федеральної служби безпеки (ФСБ) повідомив про нібито затримання на латвійсько-російському кордоні партії ікон з вибухівкою. Пресслужба відомства заявила, що російські силовики перекрили транскордонний контрабандний канал доставки в країну вибухових речовин з України транзитом через країни Європейського Союзу.

До слова, на шафі в одній із церков Волині віднайшли давню частину барокового іконостаса XVІІІ століття, з монастиря у Низкиничах.

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Теги: культура США митниця

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