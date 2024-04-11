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ВАКС конфіскував майно ексміністра Табачника

Ірина Міллер
glavcom.ua
ВАКС конфіскував майно ексміністра Табачника
Статки Табачника стягують завдяки механізму, розробленому ЦПК та його партнерами
фото з відкритих джерел

У Табачника конфіскували все майно, яке було записано на нього та його матр

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. Про це повідомляє «Центр протидії корупції» (ЦПК).

Зазначається, що у Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір:

  • половину квартири на Ярвалу у Києві;
  • 5 земельних ділянок в елітному Козині;
  • будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 квадрати;
  • майже 144 тисяч доларів на рахунку в банку;
  • право на компенсацію 40,6 млн грн;
  • право вимоги до одного із банків на 191 тисячу грн.

Статки Табачника стягують завдяки механізму, розробленому ЦПК та його партнерами, йдеться у повідомленні.

Центр протидії корупції нагадав, що минулого року подавав кілька офіційних звернень, в яких звернув увагу СБУ, РНБО і Мін'юсту на необхідність оновлення санкцій щодо Табачника та подачу позову про конфіскацію його активів. 

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Раніше стало відомо, шо ексміністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького та приєднався до партії «Єдина Росія». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, Табачник спілкується з кураторами із ФСБ, та повідомляє їм про помилки Євгена Балицького. Крім того, він балотується в депутати від партії «Єдіная Росія».

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Нагадаємо, суд арештував за клопотанням СБУ майно колишнього міністра освіти Дмитра Табачника на понад $2 млн.

У листопаді минулого року за матеріалами СБУ Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Теги: Дмитро Табачник Антикорупційний суд майно

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