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Китай «завалило» імпортною дешевою кукурудзою – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай «завалило» імпортною дешевою кукурудзою – Bloomberg
Китай просить трейдерів стримати надходження кукурудзи з-за кордону
фото: Xinhua

Піднебесна не може впоратись із навалою дешевого товару, а фермери відмовляються від вирощування кукурудзи

На китайському ринку спостерігається надлишок кукурудзи, що впливає на внутрішнє виробництво. Про це повідомляє Bloomberg. Багато фермерських господарств не можуть нормально існувати і не готуються знову вирощувати кукурудзу, через те, що ця культура стає економічно не привабливою для Китаю.

За інформацією джерела, ціни на кукурудзу в Китаї найнижчі за останні три роки. Китайська митниця вже вжила заходів для зменшення надлишку внутрішньої пропозиції та підтримки цін для фермерів перед наступним посівним сезоном.

Як зазначає Bloomberg, у країні офіційно діє квота на ввезення 7,2 млн. тонн кукурудзи, для яких діє тариф у 1%. Все понад це вже обкладається митом у розмірі 65%. Але частина імпортерів змішують кукурудзу з іншими інгредієнтами і проводять її під іншими найменуваннями з нижчим митом. 

Як пише видання, китайська митниця попросила деяких трейдерів обмежити поставки іноземної кукурудзи в митні зони, щоб зменшити надлишок внутрішньої пропозиції та підтримати ціни для фермерів перед сезоном посіву.

Країна має офіційну квоту на імпорт кукурудзи в розмірі 7,2 мільйона тонн, на яку діє тариф лише в 1%. Понад це вантажі обкладаються митом у розмірі 65%. Однак кукурудзу, яка привозиться на митні території, можна змішувати з іншими інгредієнтами та переробляти на корм для тварин, який потім імпортується з нижчим митом.

До слова, Китай скуповує дешеве зерно по всьому світу, зокрема і в Україні. За останні два тижні, як підтверджують експерти ринку, Китай скуповував на міжнародному ринку багато тонн фуражного зерна. Так, країна, що є найбільшим імпортером зерна у світі, скористалася зниженням цін до найнижчого рівня за останні три роки. 

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Теги: митниця експорт Китай імпорт зерно культура фермерство фермер

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