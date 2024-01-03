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Подруга Табачника, яку звільнено з Мінрегіону, може отримати нову посаду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Подруга Табачника, яку звільнено з Мінрегіону, може отримати нову посаду
Федорів зазначає, що Ольга Кравченко може стати директором юрдепартаменту митної служби
фото з відкритих джерел

Ольга Кравченко може стати директором юрдепартаменту митної служби

Подруга Табачника, яку звільнено з Мінрегіону, де вона очолювала юридичний департамент, може отримати нову посаду. Про це повідомляє журналістка Ірина Федорів.

Джерело журналістки повідомило, що Кравченко вже готують нову посаду. За її словами, Ольга Кравченко може стати директором юрдепартаменту митної служби. Посада передбачає 1 рівень доступу до держтаємниці.

Нагадаємо, що Кравченко з Табачником, відпочивала в ОАЕ. Фото 2021 року він їй переслав як теплий спомин про Емірати, повідомляє журналістка.

Подруга Табачника, яку звільнено з Мінрегіону, може отримати нову посаду фото 1

Також Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції Ради національної безпеки і оборони України.  Персональні санкції накладено на вісьмох осіб, серед яких і громадяни України. Так, під обмеження потрапили: Дмитро Табачник – ексміністр освіти та науки, молоді та спорту України, колишній член «Партії регіонів» та радник гауляйтера Запорізької області.

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Теги: Дмитро Табачник політика Україна

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