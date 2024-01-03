Подруга Табачника, яку звільнено з Мінрегіону, може отримати нову посаду

Ольга Кравченко може стати директором юрдепартаменту митної служби

Подруга Табачника, яку звільнено з Мінрегіону, де вона очолювала юридичний департамент, може отримати нову посаду. Про це повідомляє журналістка Ірина Федорів.

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Джерело журналістки повідомило, що Кравченко вже готують нову посаду. За її словами, Ольга Кравченко може стати директором юрдепартаменту митної служби. Посада передбачає 1 рівень доступу до держтаємниці.

Нагадаємо, що Кравченко з Табачником, відпочивала в ОАЕ. Фото 2021 року він їй переслав як теплий спомин про Емірати, повідомляє журналістка.

Також Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції Ради національної безпеки і оборони України. Персональні санкції накладено на вісьмох осіб, серед яких і громадяни України. Так, під обмеження потрапили: Дмитро Табачник – ексміністр освіти та науки, молоді та спорту України, колишній член «Партії регіонів» та радник гауляйтера Запорізької області.