Гетманцев розповів, коли у податковій і митниці з’являться нові керівники

Депутат вважає, що перебування в статусі «в.о.» вищого багатьох державних органів… сприяє їхньому реформуванню

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев переконаний, що в статусі виконуючого обов’язки керівника на митниці та податковій є певні переваги. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Я не вважаю призначення постійного керівника самоціллю. Більше того – вбачаю, що в статусі виконуючого обов’язки є певні переваги. Людина, яка в ньому перебуває, розуміє, що результати її роботи безпосередньо і миттєво впливають на перебування на посаді. Перебування в статусі «в.о.» не лише вищого керівництва ДПС, але й керівництва майже всіх регіональних податкових не тільки не заважає, а навіть сприяє реформуванню органу», – наголосив депутат.

Гетманцев розповів, що, як свідчить практика, за будь-яку умисну помилку людина досить швидко звільняється і додав, що також діє принцип відповідальності за дії підлеглих.

«Тільки минулого місяця були перезавантажені Чернівецька та Харківська податкові. Минулого року 30 вищих керівників з Податкової були звільнені і практично всі – за те, що їхні підлеглі були спіймані, як ми м’яко кажемо, на помилках», – зазначив він та підкреслив, що системні та довготривалі реформи краще робити в статусі керівника, а не виконуючого обов’язки.

Данило Гетманцев підкреслив, що у податковій реформи і перетворення вже відбуваються, але на митниці, наголосив він, ситуація поки гірша. Нардеп повідомив, що здійснити перезавантаження можливо лише за механізмом, який погоджений з міжнародниками та урядом. За його словами, це погодження відбувається на прикладі БЕБ. Він додав, що відсутність перезавантаження керівництва «жодним чином не перешкоджає робити реформи вже зараз».

Нагадаємо, Кабмін 1 лютого цього року призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева. Що стосується Державної податкової служби, то 23 грудня 2021 року Кабінет міністрів призначив виконуючою обов’язки голови Тетяну Кірієнко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо укладання договору між Державною податковою службою та польською урядовою установою про тимчасове розміщення на території Польщі інформаційних ресурсів ДПС. Голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, мова йде про зберігання на території Польщі лише копій податкових даних українців, а не цілковите перенесення баз ДПС на територію Польщі.

До слова, раніше в інтерв'ю «Главкому» Данило Гетманцев розповів, як позбавити шалених прибутків організацій, які пропонують «гроші за п’ять хвилин», що буде далі чи не з єдиним реальним джерелом кредитування – програмою «5-7-9%» та як вибивати мільярди з надто хитрих бізнесменів, що ховаються у хащах грального бізнесу.