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Зеленський ввів нові санкції проти відомих колаборантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський ввів нові санкції проти відомих колаборантів
Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО
фото: Офіс президента України

До списку обмежень потрапили, зокрема, Царьов, Святаш, Табачник та Азаров

Президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Персональні санкції накладено на вісьмох осіб, серед яких і громадяни України. Так, під обмеження потрапили:

  • Дмитро Саблін – російський політик та депутат Державної думи РФ;
  • Дмитро Святаш – екснардеп від «Партії регіонів» та колаборант;
  • Дмитро Табачник – ексміністр освіти та науки, молоді та спорту України, колишній член «Партії регіонів» та радник гауляйтера Запорізької області;
  • Юрій Кот – колишній український телеведучий, проросійський пропагандист;
  • Микола Азаров – експрем'єр-міністр України та колаборант;
  • Сергій Аксьонов – український політик-колаборант, самопроголошений прем'єр-міністр російської окупаційної влади у Криму;
  • Леонід Пасічник – експрацівник Служби безпеки України, голова так званої «ЛНР»;
  • Олег Царьов – екснардеп від «Партії регіонів», державний зрадник.

Пакет санкцій передбачає блокування активів, повне обмеження торговельних операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборону участі в приватизації, оренді державного майна, заборону на здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб, заборону на здійснення угод із цінними паперами, заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств та інших організацій, а також заборону на збільшення розміру статутного капіталу.

Санкції вводяться на 10 років. Контроль за їх виконанням покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набрав чинності 18 листопада.

Нагадаємо, що днями Царьову повідомлено про підозру у фінансуванні Росгвардії.

Крім того, цього місяця Азаров отримав підозру у веденні інформаційної діяльності на користь Росії.

Теги: санкції Олег Царьов Дмитро Табачник Микола Азаров Дмитро Святаш

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