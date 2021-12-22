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    Міжнародний захист нашої держави залежить від успіхів дипломатії

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    Українські дипломати&nbsp;захищають демократію проти автократії, силу права проти права сили - Міжнародний захист нашої держави залежить від успіхів дипломатії
    Українські дипломати захищають демократію проти автократії, силу права проти права сили
    фото з відкритих джерел

    Кремль до сьогодні не може зрозуміти, що стійкість України – непереборна і нездоланна

    Щиро вітаю із професійним святом працівників дипломатичної служби України!

    Ми разом будували нову Україну, спільно долали надскладні виклики, які розпочалися з перших днів російської навали у 2014 році. На жаль, наші випробування тривають і донині, адже і в ці дні вздовж державного кордону України знов накопичується ворожа сила.

    Святкового настрою це не додає, але і ворогові свято ми не подаруємо.

    Як і в далекому 2014 році, в Кремлі і сьогодні не можуть зрозуміти, що стійкість України – непереборна і нездоланна. Що коритися ми не вміємо і не хочемо. Що наша сила – у твердій вірі в перемогу. Що вона – у нашому твердому слові правди. Що вона – в нашій внутрішній єдності і міжнародній солідарності.

    Глибоко переконаний, що допоки на зовнішньому фронті протидії російському агресору перебувають наші самовіддані герої дипломатичного війська – Україна переможе

    Саме завдяки вашим успіхам завжди гартувався міжнародний захист нашої держави. Він і донині захищає не лише Україну і наших героїв на військовому фронті. Він захищає демократію проти автократії, силу права проти права сили, спільні цінності проти цінностей альтернативних, які намагається навʼязати Кремль.

    Вірю, що спільними зусиллями, в єдиній команді однодумців, ми досягнемо успіху як у відновленні суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, так і забезезпеченні миру, безпеки і стабільності.

    Мої найкращі побажання нашій славетній дипломатії – кожному і кожній у нашій дипломатичній родині, яка по праву може пишатися досвідченими професіоналами та самовідданими героями. Зі святом Вас!

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: історія дипломатія Україна
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    Міжнародний захист нашої держави залежить від успіхів дипломатії