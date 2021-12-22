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    Думки вголос

    Підозра Порошенку. Зеленський пише сценарій для новорічного привітання?

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    Зеленський хоче поглумитися з попередника? - Підозра Порошенку. Зеленський пише сценарій для новорічного привітання?
    Зеленський хоче поглумитися з попередника?

    У чинного президента дуже специфічна психіка

    Мовою оригіналу

    ДБР сообщило о подозрении Петру Порошенко. Оно касается закупок угля на оккупированных территориях в 2014-15 годах.

    Пятому президенту грозит 15 лет за «финансирование терроризма», «государственную измену» и «создание террористической организации».

    Сам Порошенко находится за границей и собирается вернуться «уже после праздников».

    И вот это самое интересное – почему дело активизировали именно сейчас, перед тем, как страна впадет в новогодний анабиоз? Куда логичнее было приурочить к старту нового политического сезона, когда народ проснется и начнет искать виноватых в недостатке угля для отопления. И тут им – «Порошенко украл весь уголь еще в 2015!»

    На самое деле не украл, а завез, но кто будет разбираться.

    Ладно, это шуточки. А если серьезно – почему сейчас?

    Кроме косплея Януковича, который любил совмещать аресты с торжествами, у меня есть только одно объяснение – Владимир Зеленский пишет сценарий новогоднего поздравления, и глумление над предшественником должно стать одним из гвоздей программы.

    Если что – теперь я не шучу. У действующего президента очень специфическая психика.

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    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко скандал Володимир Зеленський
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    Підозра Порошенку. Зеленський пише сценарій для новорічного привітання?