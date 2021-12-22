Підозра Порошенку. Зеленський пише сценарій для новорічного привітання?
У чинного президента дуже специфічна психіка
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ДБР сообщило о подозрении Петру Порошенко. Оно касается закупок угля на оккупированных территориях в 2014-15 годах.
Пятому президенту грозит 15 лет за «финансирование терроризма», «государственную измену» и «создание террористической организации».
Сам Порошенко находится за границей и собирается вернуться «уже после праздников».
И вот это самое интересное – почему дело активизировали именно сейчас, перед тем, как страна впадет в новогодний анабиоз? Куда логичнее было приурочить к старту нового политического сезона, когда народ проснется и начнет искать виноватых в недостатке угля для отопления. И тут им – «Порошенко украл весь уголь еще в 2015!»
На самое деле не украл, а завез, но кто будет разбираться.
Ладно, это шуточки. А если серьезно – почему сейчас?
Кроме косплея Януковича, который любил совмещать аресты с торжествами, у меня есть только одно объяснение – Владимир Зеленский пишет сценарий новогоднего поздравления, и глумление над предшественником должно стать одним из гвоздей программы.
Если что – теперь я не шучу. У действующего президента очень специфическая психика.
Джерело: блог Романа Шрайка