Підозра Порошенку. Зеленський пише сценарій для новорічного привітання?

У чинного президента дуже специфічна психіка

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ДБР сообщило о подозрении Петру Порошенко. Оно касается закупок угля на оккупированных территориях в 2014-15 годах.

Пятому президенту грозит 15 лет за «финансирование терроризма», «государственную измену» и «создание террористической организации».

Сам Порошенко находится за границей и собирается вернуться «уже после праздников».

И вот это самое интересное – почему дело активизировали именно сейчас, перед тем, как страна впадет в новогодний анабиоз? Куда логичнее было приурочить к старту нового политического сезона, когда народ проснется и начнет искать виноватых в недостатке угля для отопления. И тут им – «Порошенко украл весь уголь еще в 2015!»

На самое деле не украл, а завез, но кто будет разбираться.

Ладно, это шуточки. А если серьезно – почему сейчас?

Кроме косплея Януковича, который любил совмещать аресты с торжествами, у меня есть только одно объяснение – Владимир Зеленский пишет сценарий новогоднего поздравления, и глумление над предшественником должно стать одним из гвоздей программы.

Если что – теперь я не шучу. У действующего президента очень специфическая психика.

Джерело: блог Романа Шрайка

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