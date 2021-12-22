Заяви про зовнішню політику можуть робити лише три особи – указ Зеленського

Згідно указу, з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України можуть виступати лише президент, прем’єр та глава МЗС

Президент визначив, хто може офіційно коментувати зовнішню політику України

Президент України Володимир Зеленський видав указ, який визначає перелік посад, які можуть офіційно коментувати зовнішню політику держави. У визначеному переліку президент, глава уряду та міністр закордонних справ.

«Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України», – йдеться в указі глави держави.

Коментарі та заяви інших осіб, незалежно від займаної посади, не будуть вважатися офіційною позицією України.

Зеленський своїм указом також зобов'язав державні органи погоджувати з Міністерством закордонних справ:

підготовку закордонних візитів;

офіційні заяви та коментарі щодо зовнішньої політики;

ініціативи щодо набуття Україною членства в НАТО, ЄС та інших організаціях та об'єднаннях;

підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів;

пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій;

проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід;

участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях.

Крім того, відтепер у складі української делегації на міжнародних переговорах, зустрічах чи конференціях повинні обов'язково бути:

прем'єр-міністр – перший заступник або заступник глави МЗС;

перший віцепрем'єр, віцепрем'єр – керівник відповідного підрозділу МЗС;

міністр – представник МЗС, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений главою МЗС.

Якщо переговори проводять за межами України, тоді до делегації також включається керівник українського дипломатичного представництва.