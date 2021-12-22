Заяви про зовнішню політику можуть робити лише три особи – указ Зеленського
Президент визначив, хто може офіційно коментувати зовнішню політику України
Президент України Володимир Зеленський видав указ, який визначає перелік посад, які можуть офіційно коментувати зовнішню політику держави. У визначеному переліку президент, глава уряду та міністр закордонних справ.
«Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України», – йдеться в указі глави держави.
Коментарі та заяви інших осіб, незалежно від займаної посади, не будуть вважатися офіційною позицією України.
Зеленський своїм указом також зобов'язав державні органи погоджувати з Міністерством закордонних справ:
- підготовку закордонних візитів;
- офіційні заяви та коментарі щодо зовнішньої політики;
- ініціативи щодо набуття Україною членства в НАТО, ЄС та інших організаціях та об'єднаннях;
- підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів;
- пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій;
- проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід;
- участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях.
Крім того, відтепер у складі української делегації на міжнародних переговорах, зустрічах чи конференціях повинні обов'язково бути:
- прем'єр-міністр – перший заступник або заступник глави МЗС;
- перший віцепрем'єр, віцепрем'єр – керівник відповідного підрозділу МЗС;
- міністр – представник МЗС, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений главою МЗС.
Якщо переговори проводять за межами України, тоді до делегації також включається керівник українського дипломатичного представництва.