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    Заяви про зовнішню політику можуть робити лише три особи – указ Зеленського

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    Згідно указу, з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України можуть виступати лише президент, прем&rsquo;єр та глава МЗС - Заяви про зовнішню політику можуть робити лише три особи – указ Зеленського
    Згідно указу, з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України можуть виступати лише президент, прем’єр та глава МЗС
    фото: president.gov.ua

    Президент визначив, хто може офіційно коментувати зовнішню політику України

    Президент України Володимир Зеленський видав указ, який визначає перелік посад, які можуть офіційно коментувати зовнішню політику держави. У визначеному переліку президент, глава уряду та міністр закордонних справ.

    «Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України», – йдеться в указі глави держави.

    Коментарі та заяви інших осіб, незалежно від займаної посади, не будуть вважатися офіційною позицією України.

    Зеленський своїм указом також зобов'язав державні органи погоджувати з Міністерством закордонних справ:

    • підготовку закордонних візитів;
    • офіційні заяви та коментарі щодо зовнішньої політики;
    • ініціативи щодо набуття Україною членства в НАТО, ЄС та інших організаціях та об'єднаннях;
    • підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів;
    • пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій;
    • проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід;
    • участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях.

    Крім того, відтепер у складі української делегації на міжнародних переговорах, зустрічах чи конференціях повинні обов'язково бути:

    • прем'єр-міністр – перший заступник або заступник глави МЗС;
    • перший віцепрем'єр, віцепрем'єр – керівник відповідного підрозділу МЗС;
    • міністр – представник МЗС, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений главою МЗС.

    Якщо переговори проводять за межами України, тоді до делегації також включається керівник українського дипломатичного представництва.

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    Теги: МЗС міністр політика Володимир Зеленський президент уряд Дмитро Кулеба Денис Шмигаль указ
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    Заяви про зовнішню політику можуть робити лише три особи – указ Зеленського