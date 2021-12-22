Єрмак, попри Указ президента, прокоментував заяву контактної групи щодо ситуації на Донбасі

Очільник Офісу президента не читав розпорядження свого патрона?

Сьогодні президент пояснив, хто може робити заяви про зовнішню політику

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на свої сторінці у Facebook висловився щодо досягнутих Тристоронньою контактною групою домовленостей про дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

«Наші багатомісячні зусилля задля повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню дали плоди. Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Це крок до деескалації на сході. Сподіваємося, цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя захисників України та мирних громадян.

Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша», – написав Єрмак.

Як відомо, сьогодні президент Володимир Зеленський визначив, хто може офіційно коментувати зовнішню політику України. У цьому переліку президент, глава уряду та міністр закордонних справ. Андрій Єрмак у цю категорію не входить.

Нагадаємо, Тристороння контактна група сьогодні, 22 грудня, домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

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