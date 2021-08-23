Подякував за Томос і любов до України. Порошенко зустрівся з Варфоломієм (фото)

Порошенко переконаний, що церква має об'єднати Україну для розбудови державності

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, який перебуває в Україні. Під час зустрічі Порошенко подякував Вселенському Патріарху за Томос і любов до України.

«Щойно відбулася зустріч з Вселенським Патріархом, з Його Блаженством Митрополитом Епіфанієм, Предстоятелем Православної Церкви України», – повідомив Порошенко журналістам.

Він зазначив, що візит Вселенського Патріарха в Україну – історична подія.

«Я з великим натхненням дивився вчора і на сльози людей, і на емоції, і на щастя, коли вони слухали молитву Вселенського Патріарха, його Всесвятості Варфоломія, службу божу разом з Предстоятелем нашої церкви, Його Блаженством Епіфанієм. Місія, як покладена на нашу Церкву, – об’єднання всієї України для того, щоб Україна не керувалася з боку країни-агресора, для того, щоб церква була одним з великих фундаментів для розбудови української нації і української державності. Ми сьогодні говоримо не просто про українську державу, а про цивілізаційний вибір українського народу, якому сприяє наша Церква», – пояснив Порошенко.

Порошенко висловив переконання, що головні перемоги України і українців ще попереду – «включно з членством в ЄС, включно з членством в НАТО, бо Україна – європейська держава».

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва увечері 20 серпня.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Вселенський Патріарх Варфоломій подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла.

Як повідомлялося, 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.

Читайте також: