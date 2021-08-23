  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Подякував за Томос і любов до України. Порошенко зустрівся з Варфоломієм (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подякував за Томос і любов до України. Порошенко зустрівся з Варфоломієм (фото)
    Фото: Європейська солідарність

    Порошенко переконаний, що церква має об'єднати Україну для розбудови державності

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, який перебуває в Україні. Під час зустрічі Порошенко подякував Вселенському Патріарху за Томос і любов до України.

    «Щойно відбулася зустріч з Вселенським Патріархом, з Його Блаженством Митрополитом Епіфанієм, Предстоятелем Православної Церкви України», – повідомив Порошенко журналістам.

    Він зазначив, що візит Вселенського Патріарха в Україну – історична подія.

    «Я з великим натхненням дивився вчора і на сльози людей, і на емоції, і на щастя, коли вони слухали молитву Вселенського Патріарха, його Всесвятості Варфоломія, службу божу разом з Предстоятелем нашої церкви, Його Блаженством Епіфанієм. Місія, як покладена на нашу Церкву, – об’єднання всієї України для того, щоб Україна не керувалася з боку країни-агресора, для того, щоб церква була одним з великих фундаментів для розбудови української нації і української державності. Ми сьогодні говоримо не просто про українську державу, а про цивілізаційний вибір українського народу, якому сприяє наша Церква», – пояснив Порошенко.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Подякував за Томос і любов до України. Порошенко зустрівся з Варфоломієм (фото)
    Подякував за Томос і любов до України. Порошенко зустрівся з Варфоломієм (фото)
    Подякував за Томос і любов до України. Порошенко зустрівся з Варфоломієм (фото)
    Подякував за Томос і любов до України. Порошенко зустрівся з Варфоломієм (фото)

    Порошенко висловив переконання, що головні перемоги України і українців ще попереду – «включно з членством в ЄС, включно з членством в НАТО, бо Україна – європейська держава».

    Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва увечері 20 серпня.

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

    Вселенський Патріарх Варфоломій подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла.

    Як повідомлялося, 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.

    Читайте також:
    Теги: Петро Порошенко церква Україна Вселенський патріарх Варфоломій томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подякував за Томос і любов до України. Порошенко зустрівся з Варфоломієм (фото)