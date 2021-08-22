15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом

На службі у Софії Київський був присутній експрезидент Порошенко

Тисячі вірян приїхали з усіх куточків України на Божественну Літургію у Собор Святої Софії Київської. Вони гаряче привітали п’ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка і подякували йому за зусилля, спрямовані для отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України.

Соборну Божественну літургію на території Софії очолили Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

«Розчулений тим, як багато наших вірян приїхало з різних куточків України на Божественну літургію на території Собору Софії Київської. На їх очах сльози радості, а на вустах посмішки, адже ми спільно святкуємо незалежність Православної церкви України та вітаємо Патріарха Варфоломія, який сприяє утвердженню її серед Церков-Сестер. Дякую Господу за цей великий дар для України!», – поділився емоціями п’ятий Президент.

Лідер «Європейської Солідарності» подякував Вселенському Патріарху Варфоломію, Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Епіфанію, парафіянам, вірним ПЦУ.

Нагадаємо, Варфоломій та Епіфаній провели спільну літургію у Києві.