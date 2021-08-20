Дешеві прийоми не спрацюють! Фанар різко відповів на спроби Московської церкви зірвати візит Варфоломія в Україну

Вселенський патріарх Варфоломій в рамках візиту до Києва проведе 22 серпня разом з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії

Вселенський патріарх прибуде з Константинополя, щоб благословити український народ

Сьогодні розпочинається офіційний візит в Україну Вселенського патріарха Варфоломія. Він триватиме до 24 серпня. Вселенський Патріарх їде відсвяткувати 30-ту річницю Незалежності України.

Директор Управління преси та комунікацій патріарха Ніколаос Папахрісту прокоментував агресивну реакцію представників РПЦ в Україні на візит Варфоломія. Адже, фактично, деякі закликають віруючих заявляти навколо, що «патріарх небажаний в Україні».

«Упевнений, що окремі дії не висловлюють думку всього українського народу, який відомий своєю любов’ю, вдячністю і повагою до Вселенського Престолу і, в цілому, теплою і щиросердечною гостинністю до кожного гостя країни. Відносини Вселенського Престолу з українським народом складалися століттями. Вони, безсумнівно, історичні та глибоко духовні. Вони сильні і непохитні. Його Всесвятість приїжджає в Україну, як я вам уже говорив, і це вже давно відомий факт, як запрошений президентом країни і предстоятелем Православної Церкви України гість, для того щоб брати участь в урочистостях з нагоди Незалежності вашої країни. Дуже шкода, якщо деякі люди думають, що образи і дешеві комунікативні прийоми зможуть знеохотити Його Всесвятість відвідати Київ», – повідомив речник Варфоломія.

Він додав, що Вселенський патріарх прибуде з Константинополя, щоб благословити український народ і побажати йому, з Божою поміччю, відсвяткувати ще багато річниць незалежності своєї країни в дусі єдності, братерства і солідарності, в обстановці безпеки і миру.

«Далеко від військових загроз, конфліктів і конфронтацій, забезпечуючи тим самим кращі умови життя і процвітання для кожного громадянина країни», - наголосив Папахрісту.

Він додав, що нема сенсу коментувати брехню і наклепи, що відтворюються, час від часу, від окремих особистостей «з метою справити враження і виправдати, можливо, свої власні помилки та упущення».

«Видно, що кожен судить по собі. Їхнє ставлення і поведінка особливо сумні, а їх ніби інтерес до єдності Православ’я я б охарактеризував лицемірним. Тому що, якби вони дійсно були зацікавлені в єдності Церкви, вони не залишалися б байдужими до розколу в Україні цілих 30 років і не робили б образливих заяв на адресу Вселенського патріарха, що часто повторюються», - сказав представник Фанару.

«Що б вони не говорили, хай будуть впевнені – Вселенський патріарх Варфоломій і Першопрестольна мученицька Церква Константинопольська продовжать своє служіння на благо єдності Церкви і вірного народу Божого. Вони не піддаються терору, як і не лякаються і не відступають. Брехня і наклеп не зачіпають і не зупиняють Вселенський Патріархат. Нехай вони зрозуміють це раз і назавжди, і може таким способом змінять свій курс, поки є час», - наголосив директор Управління преси та комунікацій Вселенського патріарха Варфоломія.

Додамо, що Вселенського патріарха у поїздці до Києва супроводжують:

Митрополит Халкідонський Еммануїл, митрополити Адріанопольський та Філіппойський Амфілохій, Неаполіський та Тасоський Стефанос. Серед тих, хто супроводжує Вселенського патріарха, також Григорій, головний секретар Священного Синоду, і великий синкел о. Яків Крочек, патріарший диякон Єронім Сотиреліс.

Патріарха також супроводжують Ніколаос-Георгіос Папахрісту, директор Офісу з питань преси та комунікацій та секретарі патріарха Панагіотис Графіаделіс і Даміанос Бардакціс.

21 серпня о 9:30 Вселенський Патріарх Варфоломій та Митрополит Епіфаній покладуть квіти біля «Стіни пам’яті загиблих захисників України» та біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору.

21 серпня о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться урочиста зустріч Патріарха Варфоломія та подячна молитва з нагоди його приїзду.

22 серпня о 9:00 на території Собору Святої Софії Київської просто неба відбудеться Літургія, яку очолять двоє Предстоятелів: Вселенський Патріарх Варфоломій та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Нагадаємо. що Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

Підписанти зазначили, що надання Томосу сталося без урахування позиції та всупереч волі Російської православної церкви.

Нагадаємо, Московська церква виступила проти візиту Варфоломія в Україну, заявляючи про можливе протистояння. Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, всупереч церковним канонам не визнає рішень Вселенського патріарха і розриває зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ.

Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

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