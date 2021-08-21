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    Вселенський Патріарх подарував Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла

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    22 серпня Вселенський Патріарх разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у соборі Святої Софії - Вселенський Патріарх подарував Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла

    22 серпня Вселенський Патріарх разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у соборі Святої Софії

    Фото Укрінформ

    Візит патріарха Варфоломія в Україну триватиме до 24 серпня

    Вселенський Патріарх Варфоломій, який перебуває в Україні з візитом, подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла.

    Подячну молитву (Доксологію) з нагоди візиту Вселенського Патріарха провели у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, – повідомляє Укрінформ.

    «Історія є достовірним, небрехливим свідком правди та реальності. Вселенський Патріархат від самого початку був надійним охоронцем блага Церкви. І хоча у часи розквіту і чисельної сили він міг запровадити та встановити пірамідальну форму устрою Східної православної церкви, але з відразою відкинув цю думку... Вселенський Патріархат ніколи, користуючись наявною імперською владою, не обирав шлях культурної та мовної асиміляції національностей, які приходили у віру Євангеліє», – сказав у своїй проповіді Вселенський Патріарх.

    Своєю чергою предстоятель Православної церкви України подякував йому за візит.

    «Від повноти помісної автокефальної Православної церкви України, особисто від себе хочу подякувати вам, Ваша Святосте, що попри різні обставини, які могли завадити вашому візиту саме в цей час, ви прибули в Україну на запрошення церкви та Української держави в особі Президента, щоби молитовно розділити з українським народом радість свята 30-ліття відновлення незалежності України», – сказав митрополит Епіфаній.

    На молитві були присутні столичне духовенство та віряни. До заходу також долучився третій Президент України Віктор Ющенко. Богослужіння відбулося у поєднанні двох традицій: української та грецької. Частину після співів хор виконував грецькою мовою, а частину – українською.

    Раніше повідомлялся, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

    Учора, 20 серпня, розпочався візит Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя – Нового Рима і Вселенського Патріарха до України.

    21 серпня о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

    22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння – 9:00.

    Нагадаємо, візит патріарха Варфоломія триватиме до 24 серпня. Вселенський Патріарх прибув відсвяткувати 30-ту річницю Незалежності України.

    Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

    Теги: церква свята Вселенський патріарх Варфоломій Епіфаній
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    Вселенський Патріарх подарував Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла