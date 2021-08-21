Президент зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм: про що говорили (фото)

Вселенський Патріарх наголосив, що молиться за мир в Україні

Зеленський подякував Варфоломію за те, що той завітав на святкування 30-річчя незалежності

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

«Передусім хочу подякувати вам за цей візит. Для мене особисто, для України, для нас усіх – це велика честь, що ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30-річчя нашої незалежності. Це для нас дуже важливо», – наголосив Президент на початку зустрічі.

Зі свого боку Вселенський Патріарх Варфоломій подякував Президентові України за запрошення й наголосив, що щасливий бути на прекрасній гостинній українській землі, особливо тоді, коли Україна святкує 30-ту річницю незалежності.

«Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату», – сказав Його Всесвятість.

Глава держави подякував Його Всесвятості за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її незалежності та за постійні молитви за мир в нашій країні.

Співрозмовники обговорили питання мирного врегулювання на Сході України, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях. Під час зустрічі також були обговорені подальші кроки щодо тіснішої взаємодії України та Вселенського Патріархату.

Президент також подякував Вселенському Патріарху за увагу та підтримку дітей українських воїнів, які втратили батьків внаслідок російської агресії.

«Знаю, як тепло ви приймали їх у вашій резиденції на Фанарі у 2018 році. Високо ціную готовність провести зустріч з ними у межах вашого візиту», – сказав він.

Вселенський Патріарх наголосив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ від імені Матері-Церкви.

Учора розпочався візит Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя – Нового Рима і Вселенського Патріарха до України.

21 серпня о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння – 9:00.

Нагадаємо, візит патріарха Варфоломія триватиме до 24 серпня. Вселенський Патріарх їде відсвяткувати 30-ту річницю Незалежності України.

Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

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