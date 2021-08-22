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    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві

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    Прохід було відкрито з 6 години ранку, доступ на територію Святої Софії відбувається із додержанням заходів безпеки через пункти огляду - Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві

    Прохід було відкрито з 6 години ранку, доступ на територію Святої Софії відбувається із додержанням заходів безпеки через пункти огляду

    Фото Укрінформ

    Літургія відбувається просто неба у Софійському соборі

    Вселенський патріарх Варфоломій проводить разом із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії. Про це повідомляє Укрінформ.

    Літургія відбувається просто неба.

    На богослужіння слід було прибути завчасно, з урахуванням проходження заходів безпеки.

    Прохід було відкрито з 6 години ранку. Доступ на територію Святої Софії відбувається із додержанням заходів безпеки через пункти огляду. Зокрема заборонено проносити на територію пляшки з водою, харчові продукти, плакати.

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    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві
    Фото Укрінформ

    21 серпня у столичному Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася подячна молитва з нагоди візиту до України Вселенського патріарха Варфоломія.

    Вселенський Патріарх Варфоломій, який перебуває в Україні з візитом, подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла.

    Також Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

    П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко взяв участь у богослужінні у церкві Святого Андрія Первозваного, яке очолив Вселенський Патріарх Варфоломій.

    Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва увечері 20 серпня.

    Учора ввечері Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

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    Теги: церква Українська православна церква Вселенський патріарх Варфоломій Епіфаній
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    Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві