Варфоломій та Епіфаній проводять спільну літургію у Києві

Прохід було відкрито з 6 години ранку, доступ на територію Святої Софії відбувається із додержанням заходів безпеки через пункти огляду

Літургія відбувається просто неба у Софійському соборі

Вселенський патріарх Варфоломій проводить разом із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії. Про це повідомляє Укрінформ.

Літургія відбувається просто неба.

На богослужіння слід було прибути завчасно, з урахуванням проходження заходів безпеки.

Прохід було відкрито з 6 години ранку. Доступ на територію Святої Софії відбувається із додержанням заходів безпеки через пункти огляду. Зокрема заборонено проносити на територію пляшки з водою, харчові продукти, плакати.

21 серпня у столичному Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася подячна молитва з нагоди візиту до України Вселенського патріарха Варфоломія.

Вселенський Патріарх Варфоломій, який перебуває в Україні з візитом, подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла.

Також Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко взяв участь у богослужінні у церкві Святого Андрія Первозваного, яке очолив Вселенський Патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва увечері 20 серпня.

Учора ввечері Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.