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    Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ (фото)

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    Патріарх приїхав на святкування Дня Незалежності - Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ (фото)
    Патріарх приїхав на святкування Дня Незалежності
    Фото з офіційного сайту Вселенської Патріархії

    У Борисполі патріарха зустрічав прем’єр-міністр Шмигаль

    Розпочався офіційний візит в Україну Вселенського патріарха Варфоломія. Патріарх прибув до Києва увечері 20 серпня. У аеропорту його зустрічав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив завідувач із питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабінету Міністрів України Андрій Юраш.

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    Фото з офіційного сайту Вселенської Патріархії
    Фото з офіційного сайту Вселенської Патріархії
    Фото з офіційного сайту Вселенської Патріархії
    Фото з офіційного сайту Вселенської Патріархії

    «Його Всесвятість Патріарх Варфоломій вже в Україні! Україна вітає Предстоятеля Церкви-Матері! В Бориспільському аеропорту главу Вселенської Патріархії зустрів Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль! Ваша Всесвятосте! Ви – у себе вдома!», – написав він.

    Нагадаємо, візит патріарха Варфоломія триватиме до 24 серпня. Вселенський Патріарх їде відсвяткувати 30-ту річницю Незалежності України.

    Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

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    Теги: церква Київ Україна Вселенський патріарх Варфоломій Денис Шмигаль Андрій Юраш
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    Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ (фото)