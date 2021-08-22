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    Патріарх Варфоломій благословив маленьких українців, що мають непросту долю (фото)

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    Цим дітям потрібна уся наша любов - Патріарх Варфоломій благословив маленьких українців, що мають непросту долю (фото)
    Цим дітям потрібна уся наша любов
    Фото ПЦУ / Facebook

    Патріарх молитиметься за маленьких українців

    На зустріч із Патріархом Варфоломієм та Митрополитом Епіфанієм до Київської православної богословської академії завітали діти військовослужбовців, полеглих захисників України, учасників АТО, а також діти-сироти, діти з інвалідністю, діти кримських татар-переселенців тощо. Про повідомили на сторінці Православної Церкви України у Facebook.

    Дякуємо Вселенському Патріарху Варфоломію, який у своєму насиченому графіку зустрічей і прийомів знайшов можливість приділити час і підтримати маленьких українців, які з дитинства мають свою непросту історію.

    «Дуже страшно втратити батьків у війні, але ви можете бути гордими з того, що вони подарували вам світле майбутнє в незалежній, вільній країні», – звернувся до дітей загиблих захисників Вселенський Патріарх, побажавши їм сил і наснаги, щоби продовжувати відстоювати ті ідеали, за які боролися їхні батьки.

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    Фото ПЦУ / Facebook
    Фото ПЦУ / Facebook
    Фото ПЦУ / Facebook
    Фото ПЦУ / Facebook
    Фото ПЦУ / Facebook
    Фото ПЦУ / Facebook
    Фото ПЦУ / Facebook

    Звертаючись до рідних та опікунів цих дітей, він закликав подарувати дітям усю свою любов, сказав, що молитиметься за них і побажав «терпіння, сил і витримки, щоб ви могли ростити цих дітей, і Бог допомагав вам у турботах».

    Блаженнійший Митрополит Епіфаній подякував Вселенському Патріарху за можливість зустрітися з дітками та їхніми батьками і наголосив, що поминати тих, хто віддав життя, захищаючи інших, – це наш обов’язок.

    «Ми шануємо наших новітніх героїв і виявляємо свою любов до них через молитву. Бо всі ми душею створені безсмертними, і саме через молитву ми відчуваємо зв'язок із тими, кого тілесно вже немає серед нас, і так проявляємо свою любов до них», – зазначив Предстоятель ПЦУ.

    Вселенський Патріарх Варфоломій і Блаженнійший Митрополит Епіфаній благословили дітей і на згадку про зустріч подарували їм пам’ятні подарунки та іконки.

    Нагадаємо, 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.

    Вселенський Патріарх Варфоломій, який перебуває в Україні з візитом, подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла.

    Також Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

    П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко взяв участь у богослужінні у церкві Святого Андрія Первозваного, яке очолив Вселенський Патріарх Варфоломій.

    Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва увечері 20 серпня.

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

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    Теги: АТО діти Facebook батьки Вселенський патріарх Варфоломій Епіфаній
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    Патріарх Варфоломій благословив маленьких українців, що мають непросту долю (фото)