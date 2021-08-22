Патріарх Варфоломій благословив маленьких українців, що мають непросту долю (фото)

Патріарх молитиметься за маленьких українців

На зустріч із Патріархом Варфоломієм та Митрополитом Епіфанієм до Київської православної богословської академії завітали діти військовослужбовців, полеглих захисників України, учасників АТО, а також діти-сироти, діти з інвалідністю, діти кримських татар-переселенців тощо. Про повідомили на сторінці Православної Церкви України у Facebook.

Дякуємо Вселенському Патріарху Варфоломію, який у своєму насиченому графіку зустрічей і прийомів знайшов можливість приділити час і підтримати маленьких українців, які з дитинства мають свою непросту історію.

«Дуже страшно втратити батьків у війні, але ви можете бути гордими з того, що вони подарували вам світле майбутнє в незалежній, вільній країні», – звернувся до дітей загиблих захисників Вселенський Патріарх, побажавши їм сил і наснаги, щоби продовжувати відстоювати ті ідеали, за які боролися їхні батьки.

Звертаючись до рідних та опікунів цих дітей, він закликав подарувати дітям усю свою любов, сказав, що молитиметься за них і побажав «терпіння, сил і витримки, щоб ви могли ростити цих дітей, і Бог допомагав вам у турботах».

Блаженнійший Митрополит Епіфаній подякував Вселенському Патріарху за можливість зустрітися з дітками та їхніми батьками і наголосив, що поминати тих, хто віддав життя, захищаючи інших, – це наш обов’язок.

«Ми шануємо наших новітніх героїв і виявляємо свою любов до них через молитву. Бо всі ми душею створені безсмертними, і саме через молитву ми відчуваємо зв'язок із тими, кого тілесно вже немає серед нас, і так проявляємо свою любов до них», – зазначив Предстоятель ПЦУ.

Вселенський Патріарх Варфоломій і Блаженнійший Митрополит Епіфаній благословили дітей і на згадку про зустріч подарували їм пам’ятні подарунки та іконки.

Нагадаємо, 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.

Вселенський Патріарх Варфоломій, який перебуває в Україні з візитом, подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла.

Також Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко взяв участь у богослужінні у церкві Святого Андрія Первозваного, яке очолив Вселенський Патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва увечері 20 серпня.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

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