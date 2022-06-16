Поїзд надії. Що четверо європейських лідерів привезли до Києва

На підсумковому брифінгу Володимир Зеленський заявив, що мета Росії у цій війні – через Україну зламати Європу та її цінності

Скептики очікували, що Макро та Шольц спробують вмовити Київ піти на поступки Путіну…

Сьогодні в Україні відбулася безпрецедентна подія – до Києва, звідки ще нещодавно евакуювалися посольства, прибули лідери найбільших держав Євросоюзу. Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр Італії Маріо Драгі приїхали до української столиці вперше з початку російської «спецоперації». Вони прибули спецпотягом з Польщі, який почав свій рух пізно ввечері напередодні. Вже у Києві до цієї трійки приєднався президент Румунії Клаус Йоганніс.

Трійка європейських лідерів їхала до Києва в хорошому настрої

Офіційний Київ останнім часом не приховував роздратованості політикою «старої Європи», яка, на відміну від «нової», що вважається проамериканською, досі намагається умиротворити Росію та шукати з нею спільну мову. Та ж Німеччина після 24 лютого, схоже, остаточно поховала «Північний потік-2», але досі не може відмовитися від купівлі російських енергоносіїв, хоча і заявляє про таке бажання. Постачання зброї Україні з боку євросоюзівських гігантів також блокується. Тоді як США оголосили масштабну програму ленд-лізу, що викликало істерику в Москві.

Німеччина, Франція та Італія, хоч і вводять досить суттєві санкції щодо Росії, намагаються грати в свої ігри, не бажаючи повністю розривати відносини з Путіним. Очільники цих країн досі спілкуються з ним. Тому візит європейських лідерів до Києва багато хто розглядав як спробу вмовити українське керівництво піти на певні поступки, які б влаштували і Кремль, і Євросоюз.

Показово, що Росія під час цього візиту запустила ракети близько 11 години ранку, через що майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Але зрозуміло, що навіть у не дуже адекватному Кремлі не наважаться бомбардувати столицю, коли там знаходяться світові лідери. А для них у цей день була організована особлива програма. Канцлера, президентів і прем’єра відвезли до Ірпеня, де російські війська влаштували різню, аби вони на власні очі змогли побачити результати «визволення». Під час такої «екскурсії» навіть канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого в Україні вважають відносно проросійським, визнав, що агресивна війна, яку розв’язала Росія, націлена на знищення, і це насильство є просто безглуздим.

Побачене вразило й Макрона: камери зафіксували вираз обличчя і його, і його колег під час поїздки. Французький президент заявив, що побачив перші сліди воєнних злочинів: «Це тавро варварства». Також він зауважив, що європейські лідери хочуть «показати нашу повагу та захоплення мужністю українців». Також європейці зазначили, що кризу може буде вирішено виключно на українських умовах.

Європейські лідери на власні очі побачили, що зробила РФ в Ірпені (фото з відкритих джерел)

Російська істерика: «жаби та макарони»

Поїздка лідерів трьох найбільших потуг Європейського Союзу відбулася на тлі переговорів щодо інтеграції України до союзу. 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС. Зеленський дуже часто нагадує європейцям, що Україна зазнає «болісних втрат» у східному регіоні Донбасу, і закликає Європу надати більше військової підтримки.

Якщо Італія активно підтримує надання членства України в ЄС, то Франція та Німеччина неодноразово влаштовували українцям холодний душ своїми заявами про те, що процес вступу може зайняти «десятки років».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (на задньому плані) під час зустрічі лідерів був не дуже веселим

Після поїздки до Ірпеня з’явилися повідомлення про те, що і кандидатом у члени ЄС Україну от-от зроблять, і зброю нададуть. Відповідний допис в соцмережах зробив волонтер Олександр Аронець: «Макрон заявив, що Франція поставить Україні 6 додаткових артилерійських установок Caesar калібру 155 мм. Caesar дуже гарно себе проявили, тож, хороше підсилення!». Однак скептичні коментатори не підтримали радощів дописувача і вважають, що такого підсилення замало.



Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин висловив сподівання, що візит до його міста підштовхне європейських політиків не лише до зітхань, а й матиме практичні наслідки. «Ми дякуємо Франції, Німеччині, Італії та Румунії за те, що у цей складний для нас час дали безпечний притулок тисячам українських жінок та дітей. Але водночас чекаємо чіткої та справедливої позиції цих країн щодо підступного нападу Росії на Україну й швидкої допомоги в боротьбі з агресором, який загрожує і відкрито погрожує всій Європі. Також сподіваємося, що лідери цих країн, повернувшись додому, дадуть невідкладні доручення щодо допомоги у відновленні нашого Ірпеня», − зазначив він.

До слова, кремлівські еліти не змогли пережити таку увагу до України і вельми істерично прокоментували візит європейських лідерів до Зеленського. Так, експрезидент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв у своїй звичній хамській манері з використанням образливих національних стереотипів написав у Twitter: «От люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі – нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, випили горілки і потягом, як сто років тому, – додому. І все добре. Тільки ось до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає…».



У свою чергу речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передача Європою зброї Україні буде «некорисною і продовжить страждання людей». «Сподіваємось, що вони використають контакти, щоб спонукати президента Зеленського до того, щоб він реально подивився на стан справ», – додав він.

Звісно, що візит європейських високопосадовців мав великий символічний характер. На підсумковому брифінгу Володимир Зеленський, який на відміну від колег у костюмах був у військовій футболці, заявив, що мета Росії у цій війні – через Україну зламати Європу та її цінності. І закликав зламати цей сценарій через план кандидатства України в ЄС.

Еммануель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленському посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України

Європейські колеги його підтримали – усі вони виступили «за» надання такого статусу. Окрім цього, канцлер Німеччини пообіцяв надати установки системи протиповітряної оборони Iris, які захищатимуть цілі міста від повітряних нальотів, французький президент – мобільну ДНК-лабораторію для розслідування скоєних окупантами злочинів, прем’єр Італії – допомогу у відновленні інфраструктури після російських атак. Окремим питанням постав заблокований Росією експорт українського зерна – лідери ЄС закликали Путіна надати можливість вивозити його з України.

І попри скепсис щодо реальної готовності локомотивів Євросоюзу реально «вписуватися» за Україну, є ознаки того, що ця крига таки скресне.

Павло Вуєць, «Главком»