Європейські лідери покинули Україну (відео)

16 червня Київ відвідали прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон і президент Румунії Клаус Йоханніс

Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц завітали до Києва лише на день

Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та канцлер Німеччини Олаф Шольц покинули Київ. Про це повідомляє журналіст Ян Доброносов.

Він опублікував відео, на якому зафіксовано рух кортежу європейських лідерів до залізничного вокзалу Києва.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.

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