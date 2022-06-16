Прем'єр Італії назвав дедлайн розблокування Чорного моря

Маріо Драгі під час візиту до Києва заговорив про блокаду зерна

Маріо Драгі вважає, що у світу є час до вересня

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту Києва з лідерами країн ЄС заявив, що європейські країни впритул займаються вирішенням проблеми з вивезенням українського зерна, яке блокує армія Росії за наказом міжнародного злочинця Володимира Путіна.

«У нас є час, щоб розблокувати порти, до вересня – коли буде зібрано новий урожай. На мою думку, ми можемо зробити все можливе, щоб не довести ситуацію до драматизму

Італійський прем'єр переконаний, що для уникнення страшної кризи, Європа має забезпечити безпечне транспортування зерна, тому що «не має все закінчитися світовою катастрофою».

«Для цього нам необхідно зосередитись на тому, як організувати вивіз зерна через Чорне море. Росія, на жаль, не йде на зустріч. Нам необхідно боротися з цією проблемою хоробро, зі сміливістю, яку продемонстрував президент Зеленський. І ми маємо діяти всі разом. Ми – європейці», – сказав Маріо Драгі.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також Зеленський пояснив Євросоюзу головну мету Росії у війні проти України.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.